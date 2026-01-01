RStudio Server es la versión basada en web del IDE de RStudio, el entorno de desarrollo más utilizado para el lenguaje de programación R. Se ejecuta completamente en un navegador, proporcionando a científicos de datos, estadísticos e investigadores el mismo entorno R rico en funciones que tendrían en un escritorio local — editor de scripts, consola, visor de gráficos, gestor de paquetes e inspector de entorno — sin requerir que R o RStudio estén instalados en la máquina de cada usuario.

Autoalojar RStudio Server en un VPS le da a su equipo un entorno R persistente respaldado por CPU y memoria dedicadas. Los análisis, las instalaciones de paquetes y los grandes conjuntos de datos permanecen en el servidor en lugar de consumir los recursos de la máquina local, lo que hace práctico ejecutar cargas de trabajo R que requieren mucha computación desde cualquier dispositivo.