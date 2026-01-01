Despliega RosarioSIS en una instalación de un solo clic.
Sistema de información estudiantil de código abierto para la gestión de calificaciones, horarios, asistencia, facturación y servicio de alimentos.
Elige un plan VPS para RosarioSIS
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con RosarioSIS
RosarioSIS es un Sistema de Información Estudiantil gratuito y de código abierto, diseñado para escuelas, distritos escolares y centros de capacitación que necesitan gestionar el ciclo de vida completo del estudiante en un solo lugar. Cubre admisiones, programación, informes de calificaciones, asistencia, disciplina, facturación, servicio de alimentos y más de una docena de otros módulos, todos accesibles desde una interfaz web responsiva que funciona en teléfonos, tabletas y computadoras de escritorio.
Alojar RosarioSIS en tu propio VPS mantiene los registros estudiantiles sensibles, las calificaciones y los datos financieros bajo tu control directo, sin tarifas por estudiante ni dependencia de un proveedor de la nube. La implementación incluye PostgreSQL y viene preconfigurada con etiquetas Traefik para el enrutamiento HTTPS automático.
Funciones clave de RosarioSIS
Calificaciones y boletas
Rastrea las tareas, los cálculos de calificaciones ponderadas, los periodos de evaluación y genera boletas de calificaciones e historiales académicos imprimibles directamente desde el sistema.
Seguimiento de asistencia
Registre la asistencia diaria y por curso con códigos personalizados, luego genere informes de ausencia y notifique a los padres automáticamente por correo electrónico.
Programación y rotación
Cree horarios maestros, gestione solicitudes de cursos y asigne estudiantes a secciones con detección de conflictos y restricciones de aulas y profesores.
Facturación y servicio de alimentos
Gestionar las colegiaturas, facturas, pagos y planes de comidas de cafetería con saldos de cuenta por estudiante y estados de cuenta imprimibles.
Portales para padres y estudiantes
Dé a las familias sus propios inicios de sesión para ver calificaciones, horarios, asistencia y tareas sin exponer los flujos de trabajo del personal administrativo.
Multilingüe y modular
Disponible en inglés, español, francés y más, con complementos opcionales para evaluaciones en línea, transcripciones y creadores de informes personalizados.
¿Por qué ejecutar RosarioSIS en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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