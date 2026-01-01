Despliega RomM con una instalación de un solo clic.
Gestor de ROMs autoalojado que organiza colecciones de juegos retro con metadatos, carátulas y jugabilidad basada en navegador.
Elige un plan VPS para RomM
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con RomM
RomM es una plataforma integral de gestión de ROM autoalojada que transforma los archivos de juegos dispersos en una biblioteca organizada y con capacidad de búsqueda. Enriquece automáticamente tu colección con carátulas, capturas de pantalla y descripciones de IGDB y MobyGames, compatible con cientos de plataformas, desde clásicos de arcade hasta consolas modernas.
Alojar RomM por tu cuenta significa que tu colección de juegos permanece en tu propia infraestructura — sin preocupaciones por los términos de servicio del almacenamiento en la nube, sin limitaciones de ancho de banda y sin tarifas mensuales. Tú controlas quién tiene acceso, y tu biblioteca crece sin límites a medida que añades nuevas plataformas o completas colecciones.
Funciones clave de RomM
Metadatos automáticos
Obtiene carátulas, capturas de pantalla y descripciones de IGDB y MobyGames, eliminando horas de catalogación manual para colecciones grandes.
Juego basado en navegador
Juega videojuegos directamente en el navegador a través de EmulatorJS y RuffleRS sin instalar emuladores en cada dispositivo.
Compatibilidad multiplataforma
Organiza colecciones que abarcan NES, SNES, PlayStation, arcade y cientos de otras plataformas bajo una interfaz unificada.
Permisos de usuario
Los controles de acceso granulares te permiten compartir tu biblioteca con familiares o amigos mientras mantienes las funciones administrativas restringidas.
Agrupación de juegos de múltiples archivos
Detecta y agrupa automáticamente títulos de varios discos, variantes regionales y revisiones para que cada juego aparezca como una sola entrada.
¿Por qué ejecutar RomM en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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