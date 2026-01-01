Rivet es un motor de orquestaciÃ³n de cÃ³digo abierto para Rivet Actors â€” procesos ligeros y de larga ejecuciÃ³n cuyo estado reside en la memoria y se persiste automÃ¡ticamente. A diferencia de los entornos de ejecuciÃ³n sin servidor sin estado, cada actor mantiene su propio estado respaldado por SQLite, identidad direccionable y registro de eventos, lo que lo convierte en una opciÃ³n natural para agentes de IA, sesiones de juegos multijugador, editores colaborativos y flujos de trabajo duraderos.

Alojar Rivet en tu propio VPS mantiene el estado del actor, la memoria del agente y los datos del flujo de trabajo completamente bajo tu control sin tarifas por ejecuciÃ³n. El motor incluido viene con el panel de control Inspector integrado para explorar el estado del actor, reproducir flujos de trabajo y depurar el trÃ¡fico en vivo sin instrumentar el cÃ³digo de la aplicaciÃ³n.