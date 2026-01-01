RetroAssembly es una aplicación web autoalojada que convierte tu navegador en una máquina recreativa retro personal. Sube tu colección de ROMs y juega títulos de más de 25 plataformas clásicas — incluyendo NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade y Atari — directamente en el navegador sin necesidad de plugins ni descargas.

La plataforma recupera automáticamente las carátulas y los metadatos de los juegos para que tu biblioteca parezca una colección adecuada en lugar de una lista de archivos. Los estados de guardado, el rebobinado de juego, los efectos de sombreado de estilo retro y los controles móviles en pantalla están todos integrados. El autoalojamiento mantiene tu colección de ROMs en tu propio servidor, privada y accesible solo para las cuentas que crees.