Implementar RetroAssembly con un solo clic.
Biblioteca de juegos retro autoalojada y emulador basado en navegador compatible con más de 25 consolas clásicas con ilustraciones automáticas y estados de guardado.
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Todo lo que puedes crear con RetroAssembly
RetroAssembly es una aplicación web autoalojada que convierte tu navegador en una máquina recreativa retro personal. Sube tu colección de ROMs y juega títulos de más de 25 plataformas clásicas — incluyendo NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade y Atari — directamente en el navegador sin necesidad de plugins ni descargas.
La plataforma recupera automáticamente las carátulas y los metadatos de los juegos para que tu biblioteca parezca una colección adecuada en lugar de una lista de archivos. Los estados de guardado, el rebobinado de juego, los efectos de sombreado de estilo retro y los controles móviles en pantalla están todos integrados. El autoalojamiento mantiene tu colección de ROMs en tu propio servidor, privada y accesible solo para las cuentas que crees.
Funciones clave de RetroAssembly
25+ compatibilidad con consolas
Juega juegos de NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy, Arcade, Atari 2600, Virtual Boy, WonderSwan y muchas más plataformas en el navegador.
Detección automática de arte
Las portadas de las cajas y los metadatos de los juegos se obtienen automáticamente para que tu biblioteca muestre elementos visuales atractivos en lugar de solo nombres de archivo.
Guardar estados y rebobinar
Guarda y restaura el progreso en cualquier momento, con instantáneas de estado automáticas y rebobinado de juego en emuladores compatibles.
Controles aptos para dispositivos móviles
Un control virtual en pantalla integrado facilita jugar en teléfonos y tabletas sin un gamepad físico.
Shaders visuales retro
Los efectos opcionales de CRT y otros sombreadores recrean el aspecto de las pantallas de hardware originales para una experiencia más auténtica.
¿Por qué ejecutar RetroAssembly en Hostinger?
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