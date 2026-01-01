Implementa Restreamer con un solo clic.
Servidor de transmisión en vivo de código abierto que ingiere video de cualquier fuente y lo envía simultáneamente a YouTube, Twitch y puntos finales RTMP personalizados.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Restreamer
Restreamer es un servidor de streaming en vivo de código abierto desarrollado por datarhei que ofrece capacidades de streaming de nivel empresarial a través de una interfaz web accesible. Ingiere video de cámaras web, cámaras IP y transmisiones en vivo, convierte entre protocolos RTMP, HLS, SRT y WebRTC, y distribuye simultáneamente a múltiples plataformas — YouTube, Twitch, Facebook Live, o cualquier destino RTMP personalizado — desde una única fuente.
Alojar Restreamer por cuenta propia elimina las tarifas mensuales de los servicios comerciales de multi-streaming y mantiene las transmisiones de video completamente fuera de plataformas de terceros, lo cual es importante para transmisiones confidenciales como capacitaciones internas, eventos privados o anuncios previos al lanzamiento. El ancho de banda dedicado de un VPS garantiza tasas de bits estables y una calidad de transmisión consistente que los entornos de alojamiento compartido no pueden garantizar.
Funciones clave de Restreamer
Streaming multiplataforma
Transmite una sola fuente de video a YouTube, Twitch, Facebook Live y puntos finales RTMP personalizados simultáneamente sin ejecutar múltiples instancias de codificador.
Conversión de Protocolo
Acepte RTMP, SRT u otros formatos de ingesta y genere HLS, WebRTC o RTMP para que cualquier dispositivo o plataforma de visualización pueda recibir su transmisión.
Reconexión automática
Maneja las interrupciones de red y de la fuente sin intervención manual, manteniendo las transmisiones en funcionamiento a pesar de fallas transitorias.
Gestión basada en la web
Configure fuentes, destinos y configuraciones de codificación a través de una interfaz de navegador sin conocimientos de línea de comandos o una configuración compleja de software de transmisión.
Grabación de transmisión
Archiva transmisiones en vivo directamente en almacenamiento persistente para reproducción posterior al evento, retención de cumplimiento o reutilización de contenido sin servicios adicionales.
¿Por qué ejecutar Restreamer en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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