Reiverr es un front-end de cÃ³digo abierto que combina el descubrimiento, la solicitud y la reproducciÃ³n de medios en una Ãºnica interfaz amigable para TV. En lugar de saltar entre Jellyfin, TMDB, Sonarr y Radarr, los usuarios navegan por tÃ­tulos populares, obtienen recomendaciones personalizadas, solicitan contenido faltante y transmiten lo que ya estÃ¡ en su biblioteca, todo desde una sola aplicaciÃ³n optimizada para controles remotos e interfaces de usuario de 10 pies.

Alojar Reiverr en tu propio VPS mantiene cada clave API conectada, historial de visualizaciÃ³n y registro de solicitudes bajo tu control. La arquitectura basada en plugins te permite aÃ±adir nuevas fuentes de streaming sin modificar el nÃºcleo, y el mismo backend puede alimentar tanto la aplicaciÃ³n web como una versiÃ³n nativa en televisores inteligentes Samsung Tizen.