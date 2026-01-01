Despliega Reiverr con un solo clic.
Interfaz unificada compatible con TV para Jellyfin, TMDB, Sonarr y Radarr que reemplaza el descubrimiento al estilo Overseerr.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Reiverr
Reiverr es un front-end de cÃ³digo abierto que combina el descubrimiento, la solicitud y la reproducciÃ³n de medios en una Ãºnica interfaz amigable para TV. En lugar de saltar entre Jellyfin, TMDB, Sonarr y Radarr, los usuarios navegan por tÃtulos populares, obtienen recomendaciones personalizadas, solicitan contenido faltante y transmiten lo que ya estÃ¡ en su biblioteca, todo desde una sola aplicaciÃ³n optimizada para controles remotos e interfaces de usuario de 10 pies.
Alojar Reiverr en tu propio VPS mantiene cada clave API conectada, historial de visualizaciÃ³n y registro de solicitudes bajo tu control. La arquitectura basada en plugins te permite aÃ±adir nuevas fuentes de streaming sin modificar el nÃºcleo, y el mismo backend puede alimentar tanto la aplicaciÃ³n web como una versiÃ³n nativa en televisores inteligentes Samsung Tizen.
Funciones clave de Reiverr
Descubrimiento de TMDB
Explora pelÃculas y programas de televisiÃ³n en tendencia, recomendaciones personalizadas, reparto, calificaciones y trÃ¡ilers, impulsado por The Movie Database.
ReproducciÃ³n de Jellyfin
Transmite contenido que ya estÃ¡ en tu biblioteca de Jellyfin directamente dentro de Reiverr sin cambiar de aplicaciÃ³n o sesiÃ³n.
Solicitudes de Sonarr y Radarr
EnvÃa tÃtulos faltantes directamente a Sonarr o Radarr para descarga automÃ¡tica e importaciÃ³n a la biblioteca sin abrir ninguna de las interfaces de usuario.
Interfaz optimizada para TV
NavegaciÃ³n optimizada para control remoto, tipografÃa grande y resaltado de enfoque, diseÃ±ado desde cero para televisores inteligentes y decodificadores.
Arquitectura de plugins
Coloque plugins adicionales de reproducciÃ³n o de origen en la carpeta de plugins montada para extender Reiverr sin reconstruir la imagen.
CompilaciÃ³n de Tizen Smart TV
Empareja el backend alojado con la compilaciÃ³n oficial de Tizen para instalar Reiverr como una aplicaciÃ³n nativa en televisores inteligentes Samsung.
Â¿Por quÃ© ejecutar Reiverr en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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