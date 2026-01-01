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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Reiverr

Reiverr es un front-end de cÃ³digo abierto que combina el descubrimiento, la solicitud y la reproducciÃ³n de medios en una Ãºnica interfaz amigable para TV. En lugar de saltar entre Jellyfin, TMDB, Sonarr y Radarr, los usuarios navegan por tÃ­tulos populares, obtienen recomendaciones personalizadas, solicitan contenido faltante y transmiten lo que ya estÃ¡ en su biblioteca, todo desde una sola aplicaciÃ³n optimizada para controles remotos e interfaces de usuario de 10 pies.

Alojar Reiverr en tu propio VPS mantiene cada clave API conectada, historial de visualizaciÃ³n y registro de solicitudes bajo tu control. La arquitectura basada en plugins te permite aÃ±adir nuevas fuentes de streaming sin modificar el nÃºcleo, y el mismo backend puede alimentar tanto la aplicaciÃ³n web como una versiÃ³n nativa en televisores inteligentes Samsung Tizen.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Reiverr

Descubrimiento de TMDB

Explora pelÃ­culas y programas de televisiÃ³n en tendencia, recomendaciones personalizadas, reparto, calificaciones y trÃ¡ilers, impulsado por The Movie Database.

ReproducciÃ³n de Jellyfin

Transmite contenido que ya estÃ¡ en tu biblioteca de Jellyfin directamente dentro de Reiverr sin cambiar de aplicaciÃ³n o sesiÃ³n.

Solicitudes de Sonarr y Radarr

EnvÃ­a tÃ­tulos faltantes directamente a Sonarr o Radarr para descarga automÃ¡tica e importaciÃ³n a la biblioteca sin abrir ninguna de las interfaces de usuario.

Interfaz optimizada para TV

NavegaciÃ³n optimizada para control remoto, tipografÃ­a grande y resaltado de enfoque, diseÃ±ado desde cero para televisores inteligentes y decodificadores.

Arquitectura de plugins

Coloque plugins adicionales de reproducciÃ³n o de origen en la carpeta de plugins montada para extender Reiverr sin reconstruir la imagen.

CompilaciÃ³n de Tizen Smart TV

Empareja el backend alojado con la compilaciÃ³n oficial de Tizen para instalar Reiverr como una aplicaciÃ³n nativa en televisores inteligentes Samsung.

Â¿Por quÃ© ejecutar Reiverr en Hostinger?

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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increÃ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Enhorabuena! ðŸš€

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Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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Immich es una soluciÃ³n autoalojada de alto rendimiento para gestionar fotos y vÃ­deos

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