Implementa Redpanda Console con un solo clic.
Interfaz de usuario web amigable para desarrolladores para gestionar clÃºsteres de Kafka y Redpanda, temas, grupos de consumidores y flujos de mensajes en vivo.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Redpanda Console
Redpanda Console es una interfaz de usuario web de cÃ³digo abierto creada por Redpanda Data para inspeccionar y operar clÃºsteres de streaming compatibles con Kafka. Expone temas, particiones, offsets, grupos de consumidores, esquemas, ACLs y cargas Ãºtiles de mensajes en vivo a travÃ©s de una Ãºnica interfaz, con soporte integrado para decodificaciÃ³n JSON, Avro, Protobuf y MessagePack.
Esta implementaciÃ³n con un solo clic incluye Console junto con un broker de Redpanda incrustado para que obtengas un endpoint de Kafka-API, un Registro de Esquemas y una API de AdministraciÃ³n funcionales en el momento en que el contenedor se inicia. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene los datos de eventos, las cargas Ãºtiles de los clientes y los metadatos de streaming completamente bajo tu control, sin tarifas SaaS por broker.
Funciones clave de Redpanda Console
Visor de mensajes en vivo
Transmita registros de cualquier tema en tiempo real con viaje en el tiempo, bÃºsqueda y decodificaciÃ³n por campo para cargas Ãºtiles JSON, Avro y Protobuf.
GestiÃ³n de temas
Crea, configura y elimina temas, edita la configuraciÃ³n de retenciÃ³n y particiÃ³n, y produce mensajes de prueba directamente desde el navegador.
Perspectivas del grupo de consumidores
Inspecciona los miembros del grupo, el retraso por particiÃ³n y los offsets para que puedas depurar consumidores atascados sin tener que buscar en herramientas de lÃnea de comandos.
Registro de Esquemas integrado
Navegue por los temas de Avro, JSON Schema y Protobuf, vea el historial de versiones y verifique la compatibilidad antes de promover los cambios.
Broker de Redpanda integrado
Se envÃa con un broker Redpanda completamente configurado que expone la API de Kafka, el Registro de Esquemas y la API de AdministraciÃ³n para pruebas instantÃ¡neas.
Compatible con la API de Kafka
Conecta la Consola a cualquier clÃºster externo de Kafka, Confluent Cloud, MSK o Redpanda apuntÃ¡ndola a tus brokers existentes.
Â¿Por quÃ© ejecutar Redpanda Console en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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