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Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Redpanda Console

Redpanda Console es una interfaz de usuario web de cÃ³digo abierto creada por Redpanda Data para inspeccionar y operar clÃºsteres de streaming compatibles con Kafka. Expone temas, particiones, offsets, grupos de consumidores, esquemas, ACLs y cargas Ãºtiles de mensajes en vivo a travÃ©s de una Ãºnica interfaz, con soporte integrado para decodificaciÃ³n JSON, Avro, Protobuf y MessagePack.

Esta implementaciÃ³n con un solo clic incluye Console junto con un broker de Redpanda incrustado para que obtengas un endpoint de Kafka-API, un Registro de Esquemas y una API de AdministraciÃ³n funcionales en el momento en que el contenedor se inicia. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene los datos de eventos, las cargas Ãºtiles de los clientes y los metadatos de streaming completamente bajo tu control, sin tarifas SaaS por broker.

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Funciones clave de Redpanda Console

Visor de mensajes en vivo

Transmita registros de cualquier tema en tiempo real con viaje en el tiempo, bÃºsqueda y decodificaciÃ³n por campo para cargas Ãºtiles JSON, Avro y Protobuf.

GestiÃ³n de temas

Crea, configura y elimina temas, edita la configuraciÃ³n de retenciÃ³n y particiÃ³n, y produce mensajes de prueba directamente desde el navegador.

Perspectivas del grupo de consumidores

Inspecciona los miembros del grupo, el retraso por particiÃ³n y los offsets para que puedas depurar consumidores atascados sin tener que buscar en herramientas de lÃ­nea de comandos.

Registro de Esquemas integrado

Navegue por los temas de Avro, JSON Schema y Protobuf, vea el historial de versiones y verifique la compatibilidad antes de promover los cambios.

Broker de Redpanda integrado

Se envÃ­a con un broker Redpanda completamente configurado que expone la API de Kafka, el Registro de Esquemas y la API de AdministraciÃ³n para pruebas instantÃ¡neas.

Compatible con la API de Kafka

Conecta la Consola a cualquier clÃºster externo de Kafka, Confluent Cloud, MSK o Redpanda apuntÃ¡ndola a tus brokers existentes.

Â¿Por quÃ© ejecutar Redpanda Console en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

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