Radarr es un gestor integral y automatizado de colecciones de películas para usuarios de Usenet y BitTorrent. Monitoriza los feeds RSS en busca de nuevos lanzamientos que coincidan con tus perfiles de calidad, activa las descargas a través de clientes como qBittorrent o SABnzbd, y renombra y organiza tu biblioteca automáticamente. El soporte de formatos personalizados te permite buscar codificaciones específicas — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — y Radarr actualizará los archivos existentes cuando aparezcan mejores lanzamientos.

Ejecutar Radarr en un VPS lo mantiene activo las 24 horas del día con un ancho de banda constante, asegurando que nunca te pierdas una ventana de lanzamiento. Se integra directamente con Plex, Jellyfin y Emby para actualizar la biblioteca de tu servidor multimedia en el momento en que llega un nuevo archivo, y se combina naturalmente con Sonarr, Lidarr y Prowlarr para un ecosistema multimedia automatizado completo.