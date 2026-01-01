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Broker de mensajería AMQP de código abierto para mensajería asíncrona fiable entre componentes de aplicaciones distribuidas.
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RabbitMQ es el intermediario de mensajes de código abierto estándar de facto, que implementa AMQP junto con soporte para MQTT, STOMP y otros protocolos. Desacopla a productores y consumidores para que los mensajes se pongan en cola de forma segura cuando los destinatarios no estén disponibles y se entreguen de forma fiable cuando se reconecten, eliminando la fragilidad de las llamadas directas a la API entre servicios.
Alojar RabbitMQ por tu cuenta elimina los precios por mensaje y la dependencia del proveedor, mantiene los eventos empresariales sensibles dentro de tu propia infraestructura y te da control total sobre las configuraciones de cola, las reglas de enrutamiento y las políticas de retención de datos. La interfaz de usuario de gestión integrada proporciona visibilidad en tiempo real de los flujos de mensajes, la profundidad de las colas y el rendimiento de los consumidores sin necesidad de herramientas de monitorización externas.
Funciones clave de RabbitMQ
Enrutamiento de Intercambio Flexible
Los intercambios directos, de tema, fanout y de encabezados te permiten enrutar mensajes exactamente a los consumidores que los necesitan con cero código de enrutamiento repetitivo.
Entrega Confiable
Las confirmaciones del editor y los acuses de recibo del consumidor garantizan que cada mensaje se procese al menos una vez, con colas de mensajes fallidos (dead-letter queues) capturando los mensajes que no se pudieron procesar para su reintento.
Interfaz de Administración
El panel de control basado en navegador muestra la profundidad de las colas en tiempo real, las tasas de mensajes y el estado de la conexión para que puedas supervisar y solucionar problemas sin acceso a la CLI.
Soporte multi-protocolo
El soporte para AMQP, MQTT y STOMP significa que cualquier servicio —dispositivo IoT, aplicación móvil o microservicio— puede publicar y consumir mensajes con una biblioteca de cliente nativa.
Colas de prioridad
Asignar niveles de prioridad a los mensajes para que las tareas urgentes se procesen antes que los trabajos en segundo plano rutinarios sin tener que construir una infraestructura de colas separada.
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