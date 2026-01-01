Implementa Quasarr con instalaciÃ³n de un solo clic.
Puente de JDownloader que expone un indexador Newznab y un cliente de descarga SABnzbd para toda la pila de medios Arr.
Elige un plan VPS para Quasarr
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Quasarr
Quasarr es un servicio ligero de Python que simula ser tanto un indexador Newznab como un cliente de descarga SABnzbd, y luego envÃa cada descarga a JDownloader 2 a travÃ©s de su API en la nube My JDownloader. El resultado es un puente sin interrupciones que permite a Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr y Magazarr buscar y descargar desde hosters de un solo clic sin necesidad de tocar Usenet o BitTorrent reales.
Alojar Quasarr en un VPS mantiene el puente en lÃnea las 24 horas del dÃa, junto con JDownloader, e incluye un flujo de descifrado de CAPTCHA incorporado para enlaces protegidos. Los patrocinadores activos de GitHub pueden conectar SponsorsHelper para resolver CAPTCHAs automÃ¡ticamente.
Funciones clave de Quasarr
JDownloader puente
ReenvÃa cada descarga de Radarr, Sonarr, Lidarr y Magazarr directamente a JDownloader 2 a travÃ©s de la API en la nube de My JDownloader.
Indexador de Newznab
Quasarr expone un punto final de bÃºsqueda compatible con Newznab para que el Arr stack pueda encontrar lanzamientos en hosters de un solo clic compatibles usando IDs de IMDb o consultas de texto.
EmulaciÃ³n de cliente SABnzbd
ActÃºa como un cliente de descarga de SABnzbd para que Radarr, Sonarr y Lidarr puedan poner en cola, monitorear e importar descargas completadas sin ningÃºn cambio en su flujo de trabajo.
Descifrado de CAPTCHA
La desencriptaciÃ³n de enlaces integrada maneja los lanzamientos protegidos por CAPTCHA, con scripts opcionales de Tampermonkey e integraciÃ³n de SponsorsHelper para la resoluciÃ³n automÃ¡tica.
Control de categorÃa y espejo
Las listas blancas por categorÃa para nombres de host y espejos de descarga mantienen tu biblioteca en las fuentes en las que confÃas sin cambiar la configuraciÃ³n de Arr.
Notificaciones y autenticaciÃ³n
Notificaciones opcionales de Discord y Telegram, ademÃ¡s de la autenticaciÃ³n basada en formularios o HTTP Basic, protegen la interfaz de usuario web y te mantienen al tanto.
Â¿Por quÃ© ejecutar Quasarr en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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