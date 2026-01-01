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Todo lo que puedes crear con Prowlarr

Prowlarr es el centro de indexadores para el ecosistema de automatización de medios arr. En lugar de configurar cada tracker y proveedor de Usenet por separado en Sonarr, Radarr, Lidarr y Readarr, los añades una vez en Prowlarr y este sincroniza la configuración automáticamente con cada aplicación conectada. Con soporte para más de 500 indexadores, monitoreo de estado integrado e integración con Flaresolverr para sitios protegidos por Cloudflare, Prowlarr elimina el mantenimiento repetitivo que conlleva una pila de medios multi-aplicación.

Ejecutar Prowlarr en un VPS garantiza verificaciones de estado de indexadores 24/7 y sincronización instantánea en todas tus aplicaciones de medios, con velocidades de red empresariales para resultados de búsqueda rápidos y almacenamiento persistente que protege tus credenciales de tracker privado y definiciones de indexadores personalizadas.

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Funciones clave de Prowlarr

Gestión Centralizada de Indexadores

Agrega cualquier rastreador de Torrent o indexador de Usenet una vez en Prowlarr y automáticamente envía la configuración a cada aplicación arr conectada — no se requiere configuración duplicada.

Más de 500 indexadores compatibles

Las definiciones preconfiguradas cubren cientos de rastreadores públicos y privados y proveedores de Usenet, con soporte YAML de Cardigann para añadir fuentes personalizadas.

Monitoreo de Salud

Prowlarr prueba continuamente los indexadores y marca las fallas con informes de estado detallados, para que detectes los rastreadores rotos antes de que dejen de entregar resultados silenciosamente.

Integración de Flaresolverr

El soporte integrado para Flaresolverr permite a Prowlarr eludir la protección de bots de Cloudflare en indexadores que de otro modo serían inaccesibles para las herramientas automatizadas.

Buscar y Estadísticas

Ejecute búsquedas manuales en todos los indexadores simultáneamente y revise los recuentos de consultas por indexador, las tasas de captura y el historial de rendimiento desde un único panel de control.

¿Por qué ejecutar Prowlarr en Hostinger?

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