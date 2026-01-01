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Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Posterr

Posterr es una aplicación de código abierto de Node.js que imita los carteles digitales que se encuentran en los vestíbulos de los cines. Lee el estado en tiempo real de tu Plex Media Server y muestra el título que se está reproduciendo actualmente, selecciones a la carta de bibliotecas seleccionadas y los próximos estrenos obtenidos de Sonarr, Radarr y Readarr.

Alojar Posterr en un VPS mantiene la pantalla siempre disponible desde cualquier navegador, teléfono, tableta, Fire Stick o pantalla montada en la pared — sin depender de que un ordenador doméstico esté encendido. Se conecta a Plex y a la pila arr a través de la red, por lo que funciona tanto si tus servicios multimedia se ejecutan en el mismo VPS como en un servidor doméstico remoto.

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Funciones clave de Posterr

Pantalla de reproducción

Muestra pósters en vivo de películas, TV y música con duración, estudio, clasificación de contenido y una barra de progreso sensible a la transcodificación.

Diapositivas "Próximamente"

Extrae películas próximas de Radarr, episodios y estrenos de temporada de Sonarr, y libros nuevos de Readarr.

Selecciones de la biblioteca bajo demanda

Gira títulos aleatorios de bibliotecas de Plex seleccionadas para que la pantalla se mantenga interesante incluso cuando no se está transmitiendo nada.

Listo para múltiples pantallas

Se ajusta automáticamente desde 320px hasta 4K, soporta orientación vertical u horizontal, e incluye un temporizador de apagado con control de monitor CEC.

Diapositivas y temas personalizados

Mezcla tus propias imágenes, arte de fondo y temas, o incrusta páginas web externas como diapositivas rotativas adicionales.

Trivia y Awtrix

Ejecuta un cuestionario de trivia de películas incorporado entre diapositivas y refleja los datos de lo que se está reproduciendo en las pantallas de matriz LED de Awtrix.

¿Por qué ejecutar Posterr en Hostinger?

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