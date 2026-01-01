Posterizarr es una herramienta de automatización de código abierto que crea hermosos pósters, fondos y tarjetas de título sin texto para tu biblioteca de Plex, Jellyfin o Emby. Obtiene arte de Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex e IMDb, luego aplica tus propias superposiciones, fuentes y reglas de texto para que cada película, programa y temporada se vea consistente en toda la biblioteca.

Alojar Posterizarr en un VPS le proporciona el tiempo de actividad constante y el ancho de banda dedicado necesarios para la generación masiva desatendida de arte en miles de elementos. La interfaz de usuario web incluida te permite gestionar la configuración, monitorear el progreso y activar ejecuciones desde el navegador, mientras que las integraciones con Tautulli, Sonarr y Radarr mantienen los nuevos lanzamientos con un aspecto pulcro en el momento en que llegan a tu biblioteca.