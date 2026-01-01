Implementa Polaris con una instalación de un solo clic.
Servidor ligero de transmisión de música, impulsado por Rust, que pone tu colección personal en todos los dispositivos que posees.
Elige un plan VPS para Polaris
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Polaris
Polaris es un servidor de transmisión de música de código abierto escrito en Rust, diseñado para hacer que una biblioteca de música personal esté disponible desde cualquier navegador o dispositivo móvil con un hardware mínimo. El núcleo de Rust mantiene el uso de memoria y la carga de CPU lo suficientemente bajos como para funcionar cómodamente en planes VPS de nivel de entrada, mientras indexa cómodamente bibliotecas con decenas de miles de pistas en formatos FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV y AIFF.
Alojar Polaris por tu cuenta mantiene cada álbum, ripeo y descarga de Bandcamp bajo tu control, sin cuotas mensuales, sin rotación de catálogo y sin datos de escucha vendidos a terceros. La primera persona en abrir la interfaz de usuario web completa un breve asistente de configuración que empareja la ruta de la biblioteca con una cuenta de administrador, por lo que las credenciales iniciales nunca aparecen en los registros ni en la plantilla de implementación.
Funciones clave de Polaris
Rendimiento de Rust
La implementación nativa de Rust mantiene bajo el uso de memoria y CPU para que una biblioteca grande se transmita sin problemas incluso en los planes de VPS más pequeños.
Soporte para formato sin pérdida
Transmite FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV y AIFF con calidad original sin recodificación forzada de tus másters.
Asistente de configuración inicial
Un flujo de bienvenida guiado empareja tu carpeta de música con una cuenta de administrador en la primera carga, sin credenciales predeterminadas codificadas en la imagen.
Listas de reproducción multiusuario
Cada miembro del hogar obtiene su propia cuenta, listas de reproducción e historial de escucha sin cruzar bibliotecas en un servidor compartido.
API compatible con Subsonic
Expone una API compatible con Subsonic para que docenas de clientes comunitarios de iOS, Android y de escritorio puedan conectarse sin una aplicación propietaria.
Administración basada en navegador
Toda la configuración —usuarios, puntos de montaje, DDNS, reglas de carátulas de álbum— es editable desde la interfaz de usuario web sin necesidad de acceder al contenedor.
¿Por qué ejecutar Polaris en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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