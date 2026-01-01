Plex transforma tu colección personal de medios en un servicio de streaming pulido que rivaliza con Netflix o Spotify. Recupera automáticamente carteles, descripciones, detalles del elenco y calificaciones para tus películas, programas de TV y música, convirtiendo archivos sin procesar en una biblioteca bellamente organizada accesible desde cualquier dispositivo o ubicación.

Alojar Plex por tu cuenta en tu propio VPS te brinda disponibilidad 24/7 sin depender del tiempo de actividad de tu internet doméstico, CPU dedicada para una transcodificación fluida de múltiples transmisiones simultáneas, y ancho de banda de carga de nivel empresarial para que el acceso remoto nunca tenga buffering — incluso con contenido 4K.