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Todo lo que puedes crear con Piwigo

Piwigo es una de las aplicaciones de galería de fotos de código abierto de más larga trayectoria, diseñada específicamente para gestionar grandes colecciones de fotos. A diferencia de los scripts de galería ligeros, Piwigo maneja archivos de cientos de miles de fotos con indexación EXIF/IPTC, jerarquías de álbumes multinivel, tamaños de miniaturas configurables, permisos granulares por álbum y un ecosistema de complementos de más de 200 extensiones de la comunidad que cubren desde el reconocimiento facial hasta temas personalizados.

Alojar Piwigo en tu propio VPS mantiene los originales de resolución completa, los datos de ubicación y las estadísticas de visualización en una infraestructura que tú controlas, en lugar de entregarlos a un SaaS de fotos. La pila de PHP y MySQL es sólida como una roca, funciona con recursos mínimos y produce galerías que han estado en línea durante dos décadas, lo que convierte a Piwigo en una opción popular para clubes, museos, fotógrafos y familias que desean que su archivo de fotos sobreviva a cualquier proveedor de la nube específico.

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Funciones clave de Piwigo

Escalamiento masivo de bibliotecas

Diseñado desde el primer día para manejar archivos de cientos de miles de fotos con navegación rápida, búsqueda y paginación, no solo galerías a escala de aficionado.

Álbumes multinivel

Organiza fotos en álbumes anidados y álbumes virtuales (una foto puede aparecer en muchos lugares) con permisos por álbum para un uso compartido detallado.

Indexación EXIF e IPTC

La extracción automática de metadatos de cámara, lente e IPTC hace que las fotos se puedan buscar por cuerpo de cámara, distancia focal, ubicación o cualquier etiqueta personalizada.

200+ plugins

El catálogo de extensiones de la comunidad activa cubre reconocimiento facial, marca de agua, temas de presentaciones de diapositivas, cargadores móviles, compartir en redes sociales y más.

Compartición granular

Acceso a álbumes públicos, privados, protegidos con contraseña y restringidos por grupo, con permisos de descarga por foto y eliminación de datos EXIF para álbumes compartidos.

Herramientas de importación masiva

Los flujos de trabajo de sincronización del lado del servidor y FTP/SFTP facilitan la carga de miles de fotos a la vez, en lugar de hacer clic en cargas una por una.

¿Por qué ejecutar Piwigo en Hostinger?

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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