Implementa Pinry con un solo clic.
Tablero de imágenes estilo Pinterest autohospedado para guardar, etiquetar y organizar imágenes y videos.
Elige un plan VPS para Pinry
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Pinry
Pinry es un tablero de imágenes de código abierto y autoalojado que te permite recopilar, etiquetar y navegar por imágenes, videos y páginas web en un diseño de mosaico visualmente atractivo — similar a Pinterest pero completamente bajo tu control. Combina un back-end de Django REST Framework con un front-end de Vue.js y se distribuye como un único contenedor Docker respaldado por SQLite para una configuración sin dependencias.
Autoalojar Pinry significa que tu colección personal permanece privada en tu propio VPS, sin feeds algorítmicos, sin anuncios y sin necesidad de cuenta para navegar si habilitas el acceso público. El soporte multiusuario, los tableros públicos y privados, la compatibilidad con extensiones de navegador y una API REST completa lo hacen adecuado tanto para colecciones personales como para pequeños equipos colaborativos.
Funciones clave de Pinry
Descubrimiento basado en etiquetas
Asigna múltiples etiquetas a cada pin y filtra toda tu colección al instante por etiqueta — no se requieren carpetas anidadas.
Tableros Multiusuario
Cree tableros separados por usuario y controle la visibilidad con configuraciones de acceso público o privado para cada tablero.
Soporte para extensiones del navegador
Guarda imágenes directamente desde cualquier página web en tu tablero de Pinry usando la extensión oficial del navegador.
REST API
Automatiza la creación de pines y gestiona colecciones programáticamente a través de la API integrada de Django REST Framework.
Imagen Docker Multi-Arquitectura
La imagen oficial es compatible con AMD64, ARMv7 y ARMv8 — funciona tanto en servidores VPS estándar como en placas basadas en ARM.
¿Por qué ejecutar Pinry en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.