Photoview es una galería de fotos rápida y autoalojada, diseñada para fotógrafos y familias que desean tener sus recuerdos en una infraestructura que ellos controlan. Lee directamente de tu estructura de directorios existente —sin proceso de importación ni reorganización de archivos— y genera miniaturas y previsualizaciones automáticamente en tu propio servidor.

A diferencia de los servicios de fotos en la nube, Photoview mantiene tus originales intactos y privados. Los archivos RAW, los metadatos EXIF, las coordenadas GPS y el reconocimiento facial funcionan sin enviar una sola foto a un servicio de terceros. Cada usuario obtiene su propia ruta de biblioteca, lo que lo hace adecuado para hogares o pequeños equipos que comparten un servidor.