Despliega PhotoPrism con una instalación de un solo clic.
Aplicación de gestión de fotos impulsada por IA que organiza, etiqueta y busca automáticamente tu biblioteca de fotos sin subirla a nubes de terceros.
Elige un plan VPS para PhotoPrism
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con PhotoPrism
PhotoPrism es una plataforma de gestión de fotos que prioriza la privacidad y utiliza inteligencia artificial para clasificar, etiquetar y buscar automáticamente toda tu colección de fotos. El reconocimiento facial, la detección de objetos y la organización basada en la ubicación funcionan localmente en tu servidor; tus fotos nunca salen de tu hardware.
Alojar PhotoPrism en tu propio VPS te ofrece una potente alternativa a Google Fotos y iCloud que se adapta a millones de imágenes, es compatible con archivos RAW y videos 4K, y mantiene cada recuerdo bajo tu control total sin límites de almacenamiento impuestos por un plan de suscripción de terceros.
Funciones clave de PhotoPrism
Etiquetado desarrollado con IA
Clasifica fotos automáticamente por tema, escena y objetos utilizando aprendizaje automático en el dispositivo — no se requiere procesamiento en la nube.
Reconocimiento Facial
Agrupa las fotos por las personas que aparecen en ellas para que puedas encontrar al instante cada foto de un familiar o amigo en toda tu biblioteca.
Búsqueda Potente
Encuentra fotos con consultas en lenguaje natural como "atardecer en la playa" o filtra por fecha, cámara, ubicación y etiquetas detectadas automáticamente, simultáneamente.
Soporte para RAW y video
Maneja archivos RAW de cámaras profesionales, HEIF de iPhones y video 4K con transcodificación automática para reproducción en el navegador.
Ubicación y Vista de Mapa
Traza fotos geoetiquetadas en un mapa interactivo y las agrupa automáticamente por ubicación para navegación geográfica.
¿Por qué ejecutar PhotoPrism en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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