Despliega Photofield con una instalación de un solo clic.
Galería de fotos autoalojada enfocada en la velocidad que renderiza miles de imágenes en una línea de tiempo fluida y con zoom.
Elige un plan VPS para Photofield
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Photofield
Photofield es una galería de fotos de código abierto de un solo binario construida alrededor de una obsesión: la velocidad. En lugar de paginar fotos en miniaturas pequeñas, renderiza miles de imágenes a la vez en un lienzo continuo con zoom, cargando progresivamente mosaicos de mayor resolución a medida que te desplazas y haces zoom. El resultado se siente más cercano a un visor de imágenes de escritorio que a una galería web típica.
Alojar Photofield en tu propio VPS mantiene las fotos originales y sus metadatos EXIF dentro de la infraestructura que controlas, en lugar de un servicio de fotos SaaS. El directorio de origen se monta en modo de solo lectura para que la galería nunca pueda modificar o eliminar los originales, lo que la convierte en una interfaz segura y no invasiva para un archivo existente sincronizado a través de rsync, SCP o Syncthing.
Funciones clave de Photofield
Línea de tiempo ampliable
Desplázate y pellizca a través de decenas de miles de fotos en un solo lienzo continuo con transmisión de mosaicos de múltiples resoluciones.
Despliegue de binario único
Un binario de Go integra la interfaz de usuario, la base de datos de geolocalización y el indexador, por lo que el contenedor se inicia en segundos sin un servicio de base de datos externo.
Biblioteca de solo lectura
El directorio de fotos está montado en modo de solo lectura, por lo que la galería nunca podrá modificar, renombrar o eliminar archivos originales durante la indexación.
Geocodificación inversa local
La base de datos de geolocalización incluida resuelve las coordenadas GPS EXIF a nombres de lugares completamente sin conexión, sin llamadas a la API de mapas de terceros.
Indexación rápida
El indexador escanea fotos nuevas a miles de archivos por segundo en SSDs y actualiza la galería progresivamente sin bloquear la navegación.
Búsqueda con IA opcional
Conecta un host externo de Photofield AI para habilitar la búsqueda semántica de imágenes y la detección facial en toda la colección.
¿Por qué ejecutar Photofield en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.