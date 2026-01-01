Penpot es la primera plataforma de diseño y prototipado de código abierto creada específicamente para la colaboración multidisciplinar entre diseñadores y desarrolladores. A diferencia de las alternativas propietarias que encierran a los equipos en modelos de suscripción y ecosistemas cerrados, Penpot está construida sobre estándares web abiertos, genera SVG nativo y produce código listo para CSS que los desarrolladores pueden usar directamente en sus proyectos.

Alojar Penpot en tu propio VPS mantiene todos los archivos de diseño, el trabajo del cliente y la propiedad intelectual exclusivamente en tus servidores — sin tarifas por puesto, sin dependencia de proveedor y con control total sobre tu infraestructura de diseño y tus datos.