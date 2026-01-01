Hasta un 69% de descuento en Penpot

Despliega Penpot con un solo clic.

Plataforma de diseño y prototipado de UI/UX de código abierto, construida sobre estándares web para diseñadores y desarrolladores.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
MXN104.99/mes
Elegir plan
Garantía de reembolso de 30 días
Despliega Penpot con un solo clic.

Elige un plan VPS para Penpot

-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Penpot

Penpot es la primera plataforma de diseño y prototipado de código abierto creada específicamente para la colaboración multidisciplinar entre diseñadores y desarrolladores. A diferencia de las alternativas propietarias que encierran a los equipos en modelos de suscripción y ecosistemas cerrados, Penpot está construida sobre estándares web abiertos, genera SVG nativo y produce código listo para CSS que los desarrolladores pueden usar directamente en sus proyectos.

Alojar Penpot en tu propio VPS mantiene todos los archivos de diseño, el trabajo del cliente y la propiedad intelectual exclusivamente en tus servidores — sin tarifas por puesto, sin dependencia de proveedor y con control total sobre tu infraestructura de diseño y tus datos.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Penpot

Colaboración en tiempo real

Múltiples diseñadores pueden trabajar en el mismo archivo simultáneamente con presencia de cursor, comentarios en línea y actualizaciones en vivo.

Salida SVG Nativa

Cada diseño se exporta a SVG estándar con propiedades CSS que los desarrolladores pueden copiar directamente en el código, eliminando las conjeturas en la entrega.

Sistema de Componentes

Crea sistemas de diseño escalables con componentes reutilizables, variantes, anulaciones anidadas y bibliotecas compartidas en todos los proyectos.

Prototipos Interactivos

Crea prototipos interactivos con transiciones, superposiciones y comportamientos de desplazamiento para probar y validar los flujos de usuario antes del desarrollo.

Entrega de desarrollador

El panel de inspección expone los valores CSS, las dimensiones y los activos para que los desarrolladores obtengan especificaciones precisas sin necesidad de acceso a herramientas de diseño.

Ecosistema de plugins

Extiende Penpot con una API de plugins de JavaScript para crear flujos de trabajo personalizados e integrarlo con tu cadena de herramientas de diseño existente.

¿Por qué ejecutar Penpot en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
Empezar
Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
Noel

¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
Omkar

Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
Martin K

La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para saber más.

Empezar

Explora más aplicaciones para implementar

Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server

Ejecuta Visual Studio Code en tu navegador en cualquier lugar

Desplegar
1Backend

1Backend

Plataforma autoalojada para crear apps de IA con microservicios y microfrontends

Desplegar
Adminer

Adminer

Interfaz de gestión de bases de datos completa compatible con más de 11 sistemas de bases de datos

Desplegar
Ver todas las apps

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener información sobre cómo interactúas con él, así como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientación, personalización y análisis de anuncios, como se describe en nuestra Política de cookies.