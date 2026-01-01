Pelican Panel es una bifurcación y modernización de Pterodactyl impulsada por la comunidad, reescrita en la última pila de Laravel y Filament para ofrecer una experiencia de administración más rápida, un instalador web integrado y un sistema de plugins para extender el panel sin bifurcar el código base. Cada servidor de juegos se aprovisiona en su propio contenedor Docker aislado a través del demonio Wings complementario, manteniendo los recursos contenidos y el host seguro.

El autoalojamiento de Pelican elimina las tarifas por servidor del hosting de juegos administrado y otorga a los operadores control total sobre la marca, la autenticación, los eggs y el almacenamiento de la base de datos. Este despliegue incluye el Panel junto con MariaDB y Redis — Wings debe instalarse por separado en cada nodo que ejecute servidores de juegos.