Despliega Pelican Panel con instalación de un solo clic.
Panel de administración de servidores de juegos moderno y de código abierto, sucesor de Pterodactyl, diseñado para una implementación rápida y una administración intuitiva.
Elige un plan VPS para Pelican Panel
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Pelican Panel
Pelican Panel es una bifurcación y modernización de Pterodactyl impulsada por la comunidad, reescrita en la última pila de Laravel y Filament para ofrecer una experiencia de administración más rápida, un instalador web integrado y un sistema de plugins para extender el panel sin bifurcar el código base. Cada servidor de juegos se aprovisiona en su propio contenedor Docker aislado a través del demonio Wings complementario, manteniendo los recursos contenidos y el host seguro.
El autoalojamiento de Pelican elimina las tarifas por servidor del hosting de juegos administrado y otorga a los operadores control total sobre la marca, la autenticación, los eggs y el almacenamiento de la base de datos. Este despliegue incluye el Panel junto con MariaDB y Redis — Wings debe instalarse por separado en cada nodo que ejecute servidores de juegos.
Funciones clave de Pelican Panel
Instalador web inicial
El instalador guiado basado en navegador lo lleva a través de la configuración de la base de datos y la creación del administrador en la primera visita — no se requiere acceso a la shell.
Aislamiento de Servidor Docker
Los servidores de juegos se ejecutan en contenedores dedicados administrados por el demonio Wings, lo que evita la contención de recursos y limita el radio de impacto si un servidor se ve comprometido.
Sistema de Plugins
El cargador de plugins nativo permite a los administradores instalar paquetes de Composer y Yarn directamente desde el panel para extender la funcionalidad sin bifurcar el código fuente.
Moderna Filament UI
La interfaz de administración reconstruida basada en Filament ofrece cargas de página más rápidas, salida de consola en tiempo real y un flujo de trabajo más limpio que los paneles Pterodactyl heredados.
Compatible con Pterodactyl
Importa Pterodactyl eggs y configuraciones de nodo existentes para que los operadores puedan migrar a Pelican sin reconstruir su biblioteca de servidores de juegos desde cero.
OAuth y SSO
Soporta proveedores de autenticación externos y autenticación de dos factores, permitiendo a los equipos centralizar el control de acceso en todas las herramientas de infraestructura.
¿Por qué ejecutar Pelican Panel en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.