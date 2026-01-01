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Panel de administración de servidores de juegos moderno y de código abierto, sucesor de Pterodactyl, diseñado para una implementación rápida y una administración intuitiva.

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Todo lo que puedes crear con Pelican Panel

Pelican Panel es una bifurcación y modernización de Pterodactyl impulsada por la comunidad, reescrita en la última pila de Laravel y Filament para ofrecer una experiencia de administración más rápida, un instalador web integrado y un sistema de plugins para extender el panel sin bifurcar el código base. Cada servidor de juegos se aprovisiona en su propio contenedor Docker aislado a través del demonio Wings complementario, manteniendo los recursos contenidos y el host seguro.

El autoalojamiento de Pelican elimina las tarifas por servidor del hosting de juegos administrado y otorga a los operadores control total sobre la marca, la autenticación, los eggs y el almacenamiento de la base de datos. Este despliegue incluye el Panel junto con MariaDB y Redis — Wings debe instalarse por separado en cada nodo que ejecute servidores de juegos.

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Funciones clave de Pelican Panel

Instalador web inicial

El instalador guiado basado en navegador lo lleva a través de la configuración de la base de datos y la creación del administrador en la primera visita — no se requiere acceso a la shell.

Aislamiento de Servidor Docker

Los servidores de juegos se ejecutan en contenedores dedicados administrados por el demonio Wings, lo que evita la contención de recursos y limita el radio de impacto si un servidor se ve comprometido.

Sistema de Plugins

El cargador de plugins nativo permite a los administradores instalar paquetes de Composer y Yarn directamente desde el panel para extender la funcionalidad sin bifurcar el código fuente.

Moderna Filament UI

La interfaz de administración reconstruida basada en Filament ofrece cargas de página más rápidas, salida de consola en tiempo real y un flujo de trabajo más limpio que los paneles Pterodactyl heredados.

Compatible con Pterodactyl

Importa Pterodactyl eggs y configuraciones de nodo existentes para que los operadores puedan migrar a Pelican sin reconstruir su biblioteca de servidores de juegos desde cero.

OAuth y SSO

Soporta proveedores de autenticación externos y autenticación de dos factores, permitiendo a los equipos centralizar el control de acceso en todas las herramientas de infraestructura.

¿Por qué ejecutar Pelican Panel en Hostinger?

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