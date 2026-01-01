PeerTube es una plataforma de alojamiento de videos gratuita, de cÃ³digo abierto y federada, construida como una alternativa autosoberana a YouTube y Vimeo. Cada instancia de PeerTube es independiente pero estÃ¡ interconectada a travÃ©s del protocolo ActivityPub, para que tus espectadores puedan seguir canales desde cualquier otro servidor de PeerTube mientras que cada video, comentario y suscripciÃ³n reside en la infraestructura que tÃº controlas.

La transmisiÃ³n peer-to-peer de WebRTC permite a los espectadores compartir ancho de banda entre sÃ­, para que un solo video popular no sature tu servidor durante los picos de trÃ¡fico. El PostgreSQL, Redis y el pipeline de transcodificaciÃ³n incluidos se ejecutan completamente en tu VPS, dando a los creadores y comunidades la propiedad total de su contenido, audiencia y polÃ­ticas de moderaciÃ³n â€” sin feed algorÃ­tmico, sin desmonetizaciÃ³n, sin intermediarios publicitarios.