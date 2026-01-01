Implementa PeerTube con un solo clic.
Plataforma de video federada peer-to-peer para publicar y compartir videos sin depender de YouTube o de una infraestructura central.
Elige un plan VPS para PeerTube
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con PeerTube
PeerTube es una plataforma de alojamiento de videos gratuita, de cÃ³digo abierto y federada, construida como una alternativa autosoberana a YouTube y Vimeo. Cada instancia de PeerTube es independiente pero estÃ¡ interconectada a travÃ©s del protocolo ActivityPub, para que tus espectadores puedan seguir canales desde cualquier otro servidor de PeerTube mientras que cada video, comentario y suscripciÃ³n reside en la infraestructura que tÃº controlas.
La transmisiÃ³n peer-to-peer de WebRTC permite a los espectadores compartir ancho de banda entre sÃ, para que un solo video popular no sature tu servidor durante los picos de trÃ¡fico. El PostgreSQL, Redis y el pipeline de transcodificaciÃ³n incluidos se ejecutan completamente en tu VPS, dando a los creadores y comunidades la propiedad total de su contenido, audiencia y polÃticas de moderaciÃ³n â€” sin feed algorÃtmico, sin desmonetizaciÃ³n, sin intermediarios publicitarios.
Funciones clave de PeerTube
Federado mediante ActivityPub
Los espectadores de cualquier instancia de PeerTube, Mastodon u otra de ActivityPub pueden seguir tu canal, comentar y compartir videos en todo el Fediverso.
Streaming entre pares
WebRTC basado en navegador reduce el ancho de banda del servidor al permitir que los espectadores compartan fragmentos de video, para que una carga viral no colapse tu VPS.
TranscodificaciÃ³n integrada
La transcodificaciÃ³n automÃ¡tica genera mÃºltiples niveles de calidad para cada carga â€” de 240p a 4K â€” sin servicios de transcodificaciÃ³n externos.
TransmisiÃ³n en vivo y RTMP
Transmite en vivo desde OBS o cualquier codificador compatible con RTMP directamente a tu canal de PeerTube con grabaciÃ³n y repeticiones.
GestiÃ³n de canales y listas de reproducciÃ³n
Organiza videos en canales, listas de reproducciÃ³n y series con miniaturas personalizadas, descripciones y permisos para colaboradores.
API abierta e incrustaciones
Incrusta videos en cualquier lugar con un iframe de una sola lÃnea e intÃ©grate con herramientas externas a travÃ©s de una API REST completamente documentada.
Â¿Por quÃ© ejecutar PeerTube en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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