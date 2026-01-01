Despliega Pastefy con una instalación de un solo clic.
Pastebin autoalojado con resaltado de sintaxis para más de 100 lenguajes, organización por carpetas, protección con contraseña y una API REST para acceso programático.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Pastefy
Pastefy es una plataforma de pastebin autoalojada que ofrece a los desarrolladores y equipos una alternativa privada y rica en funciones a los servicios públicos para compartir código. Con resaltado de sintaxis para más de 100 lenguajes de programación, organización por carpetas para colecciones de fragmentos, pastes protegidos con contraseña y caducidad configurable, cubre todos los escenarios de intercambio de código sin enviar contenido sensible a servidores de terceros. Una API REST permite la creación programática de fragmentos desde pipelines de CI, editores y scripts de automatización.
Alojar Pastefy en tu propio VPS mantiene las claves de API, las credenciales de la base de datos, las configuraciones internas y la lógica propietaria completamente dentro de tu infraestructura. Eliminas los límites de tamaño y de tasa de los servicios públicos de pastebin y obtienes la capacidad de aplicar políticas personalizadas de retención de datos que satisfagan los requisitos de seguridad y cumplimiento de tu organización.
Funciones clave de Pastefy
Resaltado de Sintaxis
Soporta más de 100 lenguajes de programación y marcado con resaltado preciso, haciendo que el código complejo sea legible durante revisiones, sesiones de depuración y programación en pareja.
Textos protegidos con contraseña
Bloquee fragmentos sensibles con una contraseña para que solo los destinatarios autorizados puedan ver credenciales, archivos de configuración o código propietario compartidos durante la resolución de problemas.
Organización de Carpetas
Agrupe fragmentos relacionados en carpetas y mantenga colecciones seleccionadas de plantillas reutilizables, ejemplos de configuración e implementaciones de referencia.
Pegar Caducidad
Establezca tiempos de caducidad para que la información de depuración sensible, los tokens temporales y los registros de incidentes se eliminen automáticamente sin necesidad de una limpieza manual.
Acceso a la API REST
Crea y recupera publicaciones programáticamente desde pipelines de CI/CD, plugins de editor y scripts de automatización con una API REST sencilla.
¿Por qué ejecutar Pastefy en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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