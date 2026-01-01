Pastefy es una plataforma de pastebin autoalojada que ofrece a los desarrolladores y equipos una alternativa privada y rica en funciones a los servicios públicos para compartir código. Con resaltado de sintaxis para más de 100 lenguajes de programación, organización por carpetas para colecciones de fragmentos, pastes protegidos con contraseña y caducidad configurable, cubre todos los escenarios de intercambio de código sin enviar contenido sensible a servidores de terceros. Una API REST permite la creación programática de fragmentos desde pipelines de CI, editores y scripts de automatización.

Alojar Pastefy en tu propio VPS mantiene las claves de API, las credenciales de la base de datos, las configuraciones internas y la lógica propietaria completamente dentro de tu infraestructura. Eliminas los límites de tamaño y de tasa de los servicios públicos de pastebin y obtienes la capacidad de aplicar políticas personalizadas de retención de datos que satisfagan los requisitos de seguridad y cumplimiento de tu organización.