Despliega Owncast en una instalación de un solo clic.
Servidor de transmisión en vivo y chat autoalojado — transmite video en vivo bajo tus propios términos sin depender de Twitch o YouTube.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Owncast
Owncast es un servidor de transmisión en vivo y chat autoalojado, gratuito y de código abierto, que te da el control total de tus transmisiones. Reemplaza plataformas comerciales como Twitch o YouTube Live con tu propia transmisión dedicada, donde tú estableces las reglas, eres dueño de la relación con la audiencia y mantienes todo el contenido y los datos de los espectadores en tu propio servidor.
Compatible con software de transmisión RTMP estándar como OBS, Streamlabs y XSplit, Owncast funciona con las herramientas que los streamers ya conocen. También se integra con el Fediverso a través de ActivityPub, permitiendo que los usuarios de Mastodon y otras plataformas descentralizadas te sigan y reciban notificaciones cuando transmitas en vivo, sin necesidad de que creen una cuenta en tu sitio.
Funciones clave de Owncast
Transmisión RTMP
Conéctate directamente desde OBS, Streamlabs o cualquier codificador compatible con RTMP — no se requieren complementos propietarios ni cambios de software.
Chat en vivo integrado
El chat integrado en tiempo real permite a los espectadores interactuar durante tu transmisión sin necesidad de widgets de terceros o servicios de chat externos.
Integración de Fediverse
El soporte de ActivityPub permite que los usuarios de Mastodon y otras plataformas del Fediverso sigan tu transmisión y reciban notificaciones de inicio de transmisión, expandiendo tu alcance en redes descentralizadas.
Marca Personalizada
Establece tu propio nombre, logotipo, descripción y enlaces a redes sociales para que tu página de transmisión refleje tu identidad, no una plantilla genérica de la plataforma.
Grabación de la transmisión
Guarda opcionalmente las transmisiones localmente para su reproducción bajo demanda, lo que permite a los espectadores acceder a tu contenido incluso después de que finalice la transmisión en vivo.
¿Por qué ejecutar Owncast en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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