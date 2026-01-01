Owncast es un servidor de transmisión en vivo y chat autoalojado, gratuito y de código abierto, que te da el control total de tus transmisiones. Reemplaza plataformas comerciales como Twitch o YouTube Live con tu propia transmisión dedicada, donde tú estableces las reglas, eres dueño de la relación con la audiencia y mantienes todo el contenido y los datos de los espectadores en tu propio servidor.

Compatible con software de transmisión RTMP estándar como OBS, Streamlabs y XSplit, Owncast funciona con las herramientas que los streamers ya conocen. También se integra con el Fediverso a través de ActivityPub, permitiendo que los usuarios de Mastodon y otras plataformas descentralizadas te sigan y reciban notificaciones cuando transmitas en vivo, sin necesidad de que creen una cuenta en tu sitio.