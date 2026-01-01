Despliega Overseerr con un solo clic.
Herramienta de gestión de solicitudes y descubrimiento de contenido multimedia para Plex con navegación impulsada por TMDb, flujos de trabajo de aprobación e integración automática con Sonarr y Radarr.
Elige un plan VPS para Overseerr
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Overseerr
Overseerr es la principal herramienta de gestión de solicitudes de contenido multimedia de código abierto para operadores de servidores Plex. Los usuarios navegan por una impresionante interfaz impulsada por TMDb para descubrir y solicitar películas o series de TV; los administradores revisan y aprueban esas solicitudes, que luego se cumplen automáticamente a través de Sonarr y Radarr. La autenticación de Plex proporciona un inicio de sesión único sin interrupciones, y el escáner de la biblioteca evita descargas duplicadas al verificar lo que ya está disponible.
Alojar Overseerr en tu VPS le da a tu comunidad Plex un portal pulido y siempre accesible sin exponer las herramientas de automatización de backend. Los recursos dedicados aseguran un descubrimiento rápido de contenido multimedia con ilustraciones de alta resolución, mientras que el almacenamiento persistente protege el historial de solicitudes, las cuentas de usuario y la configuración de integración a través de reinicios y actualizaciones.
Funciones clave de Overseerr
Inicio de Sesión Único de Plex
Los usuarios se autentican con sus cuentas de Plex y los permisos se sincronizan automáticamente, por lo que no hay una capa de gestión de usuarios separada que mantener.
Integración de Sonarr y Radarr
Las solicitudes aprobadas se reenvían directamente a Sonarr o Radarr para descarga automática y entrega a la biblioteca, cerrando el ciclo sin intervención manual.
Interfaz de Descubrimiento de TMDb
Una experiencia de navegación visualmente rica impulsada por The Movie Database permite a los usuarios explorar contenido en tendencia, popular y recomendado antes de hacer solicitudes.
Flujo de trabajo de aprobación de solicitudes
Los administradores revisan las solicitudes pendientes a través de un panel intuitivo con la capacidad de aprobar, rechazar o establecer cuotas por usuario para gestionar la capacidad de almacenamiento.
Notificaciones Multicanal
Mantiene a los usuarios informados sobre el estado de las solicitudes a través de Discord, Telegram, Slack, correo electrónico, webhooks, Pushover y más, con cada canal configurable de forma independiente.
¿Por qué ejecutar Overseerr en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.