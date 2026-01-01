Despliega OpenTTD con instalación en un clic.
Servidor de juego multijugador de código abierto para el clásico Transport Tycoon Deluxe, compatible con hasta 255 jugadores simultáneos.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con OpenTTD
OpenTTD es una reimplementación gratuita y de código abierto de Transport Tycoon Deluxe, el emblemático juego de simulación de transporte. Ejecutado como un servidor multijugador dedicado, permite que hasta 255 jugadores construyan y compitan simultáneamente en redes de carreteras, ferrocarriles, marítimas y aéreas a través de mapas generados proceduralmente o creados a mano. Décadas de desarrollo comunitario han añadido nuevos tipos de mapas, oponentes de IA mejorados y un rico ecosistema de paquetes de contenido NewGRF para vehículos, industrias y estilos de ciudades.
Alojar tu propio servidor de OpenTTD en un VPS te da control total sobre la configuración del juego, los mods, el acceso de los jugadores y la visibilidad del servidor, ya sea que quieras una partida privada con amigos o un servidor público listado y descubrible a través del Coordinador de Juegos de OpenTTD.
Funciones clave de OpenTTD
Soporte Multijugador Masivo
Aloja hasta 255 jugadores simultáneos con soporte integrado para modos de juego públicos, solo por invitación y protegidos con contraseña.
Soporte Mod NewGRF
Extiende tu servidor con paquetes de contenido NewGRF creados por la comunidad que añaden nuevos vehículos, industrias, tipos de terreno y estilos visuales.
Guardado persistente del juego
Los intervalos de autoguardado configurables y un volumen de datos persistente protegen el progreso del juego y permiten una fácil reversión a cualquier sesión anterior.
Detección de Servidores Públicos
Se registra automáticamente con el Coordinador de Juegos de OpenTTD para que jugadores de todo el mundo puedan encontrar y unirse a tu servidor desde el navegador de servidores del juego.
Jugabilidad Clásica Revivida
Reimplementación fiel de Transport Tycoon Deluxe con décadas de mejoras en la jugabilidad, nuevos generadores de mapas y oponentes de IA mejorados.
¿Por qué ejecutar OpenTTD en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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