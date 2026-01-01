Hasta un 69% de descuento en OpenTTD

Despliega OpenTTD con instalación en un clic.

Servidor de juego multijugador de código abierto para el clásico Transport Tycoon Deluxe, compatible con hasta 255 jugadores simultáneos.

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VPS administrado con IA
MXN104.99/mes
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Despliega OpenTTD con instalación en un clic.

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-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
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Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
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Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
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Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con OpenTTD

OpenTTD es una reimplementación gratuita y de código abierto de Transport Tycoon Deluxe, el emblemático juego de simulación de transporte. Ejecutado como un servidor multijugador dedicado, permite que hasta 255 jugadores construyan y compitan simultáneamente en redes de carreteras, ferrocarriles, marítimas y aéreas a través de mapas generados proceduralmente o creados a mano. Décadas de desarrollo comunitario han añadido nuevos tipos de mapas, oponentes de IA mejorados y un rico ecosistema de paquetes de contenido NewGRF para vehículos, industrias y estilos de ciudades.

Alojar tu propio servidor de OpenTTD en un VPS te da control total sobre la configuración del juego, los mods, el acceso de los jugadores y la visibilidad del servidor, ya sea que quieras una partida privada con amigos o un servidor público listado y descubrible a través del Coordinador de Juegos de OpenTTD.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de OpenTTD

Soporte Multijugador Masivo

Aloja hasta 255 jugadores simultáneos con soporte integrado para modos de juego públicos, solo por invitación y protegidos con contraseña.

Soporte Mod NewGRF

Extiende tu servidor con paquetes de contenido NewGRF creados por la comunidad que añaden nuevos vehículos, industrias, tipos de terreno y estilos visuales.

Guardado persistente del juego

Los intervalos de autoguardado configurables y un volumen de datos persistente protegen el progreso del juego y permiten una fácil reversión a cualquier sesión anterior.

Detección de Servidores Públicos

Se registra automáticamente con el Coordinador de Juegos de OpenTTD para que jugadores de todo el mundo puedan encontrar y unirse a tu servidor desde el navegador de servidores del juego.

Jugabilidad Clásica Revivida

Reimplementación fiel de Transport Tycoon Deluxe con décadas de mejoras en la jugabilidad, nuevos generadores de mapas y oponentes de IA mejorados.

¿Por qué ejecutar OpenTTD en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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