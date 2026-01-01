Implementa Opengist con una instalación de un solo clic.
Pastebin autoalojado impulsado por Git para compartir fragmentos de código con resaltado de sintaxis y un historial de versiones completo.
Elige un plan VPS para Opengist
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Opengist
Opengist es un pastebin autoalojado que almacena cada fragmento como un repositorio Git real. A diferencia de las herramientas de pegado respaldadas por bases de datos, cada gist es completamente clonable — los usuarios pueden enviar actualizaciones, ver el historial completo de commits y colaborar a través de comandos Git estándar por HTTP o SSH. Una interfaz web limpia proporciona resaltado de sintaxis, búsqueda de texto completo y modos de visibilidad pública, privada y no listada para cada fragmento.
Alojar Opengist en tu VPS te da la propiedad total de tus fragmentos de código y pegados sin compartirlos con servicios de terceros. SQLite se usa por defecto sin necesidad de un contenedor de base de datos adicional. El primer usuario en registrarse se convierte en el administrador con acceso a la configuración de toda la instancia y a la gestión de usuarios.
Funciones clave de Opengist
Almacenamiento respaldado por Git
Cada fragmento se almacena como un repositorio Git real, lo que proporciona historial de versiones, diferencias y acceso de clonación HTTP o SSH de forma predeterminada.
Resaltado de sintaxis
Soporta cientos de idiomas con detección automática y anulación manual para un resaltado preciso de cualquier fragmento de código o archivo de configuración.
Controles de visibilidad
Establece gists individuales como públicos, privados o no listados para controlar exactamente quién puede descubrir y ver tus fragmentos.
Búsqueda de texto completo
Busca en todos los gists por contenido, nombre de archivo o idioma usando el índice Bleve integrado — no se requiere un motor de búsqueda externo.
Inicio de sesión con OAuth
Inicia sesión con GitHub, GitLab, Gitea o cualquier proveedor compatible con OIDC en lugar de administrar una cuenta local separada.
Fragmentos incrustables
Incrusta cualquier gist en páginas externas con una etiqueta de script generada que renderiza código con resaltado de sintaxis en línea.
¿Por qué ejecutar Opengist en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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