Implementa OneDev con un solo clic.
Plataforma DevOps todo en uno autoalojada con hosting de Git, pipelines de CI/CD, tableros kanban y un registro de paquetes.
Elige un plan VPS para OneDev
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con OneDev
OneDev es una plataforma DevOps integral autoalojada que integra el alojamiento de Git, la automatización de CI/CD, el seguimiento de incidencias, los tableros kanban y un registro de paquetes en una sola aplicación. Su constructor visual de pipelines y las funciones de inteligencia de código lo hacen accesible para desarrolladores sin una profunda experiencia en DevOps, mientras que el lenguaje de consulta avanzado brinda a los usuarios avanzados un control preciso sobre las compilaciones, incidencias y commits.
Alojar OneDev en tu VPS significa desarrolladores ilimitados a un costo de infraestructura fijo, con la propiedad total de tu código fuente y artefactos de compilación. Esta plantilla incluye PostgreSQL para un almacenamiento de datos fiable y acceso al socket de Docker para que OneDev pueda ejecutar trabajos de CI/CD directamente en tu servidor.
Funciones clave de OneDev
Alojamiento de Git y Revisión de Código
Servidor Git completo con visualización avanzada de diferencias, protección de ramas y controles de estrategia de fusión para una revisión de código estructurada.
Constructor Visual de CI/CD
Construye y visualiza pipelines sin escribir YAML desde cero — arrastra y suelta pasos con exportación completa de YAML para control de versiones.
Kanban & Seguimiento de problemas
Tableros kanban integrados y un rastreador de problemas con campos personalizados y un lenguaje de consulta avanzado para un filtrado preciso.
Registro de Paquetes
Aloja imágenes de Docker y otros artefactos de compilación en el registro integrado junto con tu código y tus pipelines.
Inteligencia de Código
La navegación de símbolos y la búsqueda semántica de código ayudan a los desarrolladores a entender bases de código desconocidas más rápido.
¿Por qué ejecutar OneDev en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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