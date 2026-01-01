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Todo lo que puedes crear con OneDev

OneDev es una plataforma DevOps integral autoalojada que integra el alojamiento de Git, la automatización de CI/CD, el seguimiento de incidencias, los tableros kanban y un registro de paquetes en una sola aplicación. Su constructor visual de pipelines y las funciones de inteligencia de código lo hacen accesible para desarrolladores sin una profunda experiencia en DevOps, mientras que el lenguaje de consulta avanzado brinda a los usuarios avanzados un control preciso sobre las compilaciones, incidencias y commits.

Alojar OneDev en tu VPS significa desarrolladores ilimitados a un costo de infraestructura fijo, con la propiedad total de tu código fuente y artefactos de compilación. Esta plantilla incluye PostgreSQL para un almacenamiento de datos fiable y acceso al socket de Docker para que OneDev pueda ejecutar trabajos de CI/CD directamente en tu servidor.

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Funciones clave de OneDev

Alojamiento de Git y Revisión de Código

Servidor Git completo con visualización avanzada de diferencias, protección de ramas y controles de estrategia de fusión para una revisión de código estructurada.

Constructor Visual de CI/CD

Construye y visualiza pipelines sin escribir YAML desde cero — arrastra y suelta pasos con exportación completa de YAML para control de versiones.

Kanban & Seguimiento de problemas

Tableros kanban integrados y un rastreador de problemas con campos personalizados y un lenguaje de consulta avanzado para un filtrado preciso.

Registro de Paquetes

Aloja imágenes de Docker y otros artefactos de compilación en el registro integrado junto con tu código y tus pipelines.

Inteligencia de Código

La navegación de símbolos y la búsqueda semántica de código ayudan a los desarrolladores a entender bases de código desconocidas más rápido.

¿Por qué ejecutar OneDev en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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Martin K
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