OneDev es una plataforma DevOps integral autoalojada que integra el alojamiento de Git, la automatización de CI/CD, el seguimiento de incidencias, los tableros kanban y un registro de paquetes en una sola aplicación. Su constructor visual de pipelines y las funciones de inteligencia de código lo hacen accesible para desarrolladores sin una profunda experiencia en DevOps, mientras que el lenguaje de consulta avanzado brinda a los usuarios avanzados un control preciso sobre las compilaciones, incidencias y commits.

Alojar OneDev en tu VPS significa desarrolladores ilimitados a un costo de infraestructura fijo, con la propiedad total de tu código fuente y artefactos de compilación. Esta plantilla incluye PostgreSQL para un almacenamiento de datos fiable y acceso al socket de Docker para que OneDev pueda ejecutar trabajos de CI/CD directamente en tu servidor.