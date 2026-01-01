Ombi es el sistema de solicitudes autoalojado estándar para hogares que utilizan Plex, Emby o Jellyfin. Los usuarios inician sesión con su cuenta de servidor multimedia existente y solicitan películas, series de TV, álbumes de música y contenido 4K a través de una interfaz web pulcra y optimizada para móviles. Cada solicitud pasa a una cola de aprobación configurable, luego reenvía automáticamente los elementos aprobados a Sonarr, Radarr, Lidarr o CouchPotato para su cumplimiento.

Alojar Ombi en un VPS ofrece a tus usuarios un embudo limpio de "solicitar primero" para tu biblioteca multimedia y te da un único lugar para aprobar, denegar o gestionar por lotes las solicitudes entrantes: sin exponer tus paneles de administración de Arr al hogar.