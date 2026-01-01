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Todo lo que puedes crear con OHDSI Atlas

OHDSI Atlas es el estándar comunitario abierto para realizar investigación observacional sobre datos de salud a nivel de paciente convertidos al Modelo de Datos Común OMOP. Los investigadores lo utilizan para construir cohortes de pacientes, explorar vocabularios médicos estandarizados, diseñar estudios de estimación de efectos a nivel poblacional y caracterizar la historia natural de la enfermedad sin escribir SQL.

Alojar Atlas en su propio VPS le da control total sobre los diseños de estudio, las definiciones de cohortes y los conjuntos de resultados, mientras que se envía precargado con el CDM OMOP sintético de Eunomia para que pueda explorar el flujo de trabajo de inmediato. El back-end de WebAPI y la base de datos PostgreSQL incluidos hacen que cada característica de Atlas funcione de inmediato, sin necesidad de una configuración de almacén de datos separada.

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Funciones clave de OHDSI Atlas

Analíticas de OMOP CDM

Ejecute definiciones de cohortes, caracterizaciones y estudios a nivel de población contra cualquier base de datos convertida al Modelo de Datos Común OMOP V5.

Explorador de vocabulario

Busque SNOMED, RxNorm, LOINC y otros vocabularios médicos estándar para construir conjuntos de conceptos que se traduzcan limpiamente entre fuentes de datos.

Constructor de cohortes

Definir poblaciones de pacientes con un constructor visual utilizando criterios de inclusión, exposiciones a medicamentos y ocurrencias de condiciones sin escribir SQL.

Datos de demostración de Eunomia

Se envía precargado con el conjunto de datos sintéticos OHDSI Eunomia para que la generación de cohortes, la caracterización y los informes de Achilles funcionen de inmediato.

Backend de WebAPI

El servicio WebAPI de Spring Boot incluido expone la API REST completa de OHDSI para acceso programático desde R, Python y otros clientes de análisis.

Estándar de comunidad abierta

Se une a una red mundial de investigadores que aplican los mismos métodos en más de mil millones de expedientes de pacientes en socios académicos e industriales.

¿Por qué ejecutar OHDSI Atlas en Hostinger?

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