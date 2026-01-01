Implementa NZBHydra2 con instalación en un clic.
Motor de metabúsqueda de Usenet que agrega docenas de indexadores detrás de un único punto final de API unificado de Newznab.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con NZBHydra2
NZBHydra2 es un motor de metabúsqueda de Usenet que te permite consultar docenas de indexadores —tanto proveedores Newznab específicos de Usenet como indexadores de torrents Torznab— desde una interfaz web unificada y a través de una única API compatible con Newznab. Deduplica los resultados entre proveedores, aplica tus preferencias de calidad y categoría, almacena en caché las búsquedas y expone todo a través de un punto final al que Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr y otras herramientas de automatización pueden acceder directamente.
Alojar NZBHydra2 por tu cuenta en un VPS le da a tu pila Arr un agregador único, rápido y controlado por el propietario, en lugar de apuntar cada descargador a cada indexador individualmente —una configuración más sencilla, menos llamadas a la API por proveedor y estadísticas centralizadas sobre qué indexadores realmente cumplen.
Funciones clave de NZBHydra2
Punto final unificado de Newznab
Agrupa docenas de indexadores detrás de una sola API de Newznab y Torznab para que Sonarr, Radarr y Lidarr solo necesiten una entrada en lugar de muchas.
Deduplicación entre proveedores
Reconoce lanzamientos duplicados entre indexadores, los clasifica según tus reglas de prioridad y muestra solo el mejor resultado por grupo de lanzamiento.
Caché de búsqueda y estadísticas
Almacena en caché las búsquedas recientes y rastrea la tasa de aciertos por indexador, el tiempo de respuesta y el número de descargas para que puedas ver qué proveedores están rindiendo.
Filtrado flexible de resultados
Los filtros de calidad por categoría, idioma, edad y tamaño mantienen los lanzamientos de baja calidad fuera de su pipeline de automatización de Arr.
Cuentas multiusuario
Las cuentas opcionales por usuario con permisos basados en roles permiten que varios miembros del hogar compartan el mismo agregador sin cruzar la visibilidad.
¿Por qué ejecutar NZBHydra2 en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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