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Todo lo que puedes crear con NSQ

NSQ es una plataforma de mensajería distribuida en tiempo real, originalmente construida en Bitly para manejar miles de millones de mensajes al día. A diferencia de los brokers tradicionales, NSQ funciona como un clúster descentralizado de pequeños demonios — no hay un único cuello de botella de broker, ni nodo maestro, ni estado compartido — por lo que los productores y consumidores pueden escalar horizontalmente sin necesidad de reconfiguración.

Alojar NSQ en tu propio VPS mantiene los flujos de eventos de alto volumen, la telemetría y las tuberías de trabajos asíncronos dentro de tu infraestructura sin tarifas por mensaje y sin estrangulamiento del servicio gestionado. El administrador web incluido proporciona visibilidad en tiempo real de los temas, canales y tasas de mensajes, mientras que el servicio de descubrimiento lookupd elimina la necesidad de direcciones de broker codificadas en toda tu flota.

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Funciones clave de NSQ

Topología descentralizada

Ejecute los demonios nsqd ubicados junto con los productores y use nsqlookupd para el descubrimiento — sin un único punto de falla y sin un intermediario central que estrangule el rendimiento.

Entrega al menos una vez

Las colas de mensajes persistentes con desbordamiento a disco garantizan que los mensajes sobrevivan a las interrupciones del consumidor y a los picos de tráfico sin descartar eventos.

Distribución de canal

Los temas se transmiten a múltiples canales independientes, permitiendo que diferentes grupos de consumidores procesen el mismo flujo de eventos en paralelo sin coordinación.

IU de administración en tiempo real

El panel de control de nsqadmin basado en navegador muestra las tasas de mensajes en tiempo real, la profundidad por canal y las estadísticas por nodo para que puedas solucionar problemas de flujos sin herramientas de CLI.

Clientes HTTP y TCP

Librerías de cliente nativas en Go, Python, Java, Node.js y más, además de una sencilla API HTTP para publicar — integre desde cualquier lenguaje sin un protocolo personalizado.

¿Por qué ejecutar NSQ en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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