Hasta un 69% de descuento en Norish

Implementa Norish con una instalación de un solo clic.

Gestor de recetas de código abierto para hogares con importación de redes sociales, análisis nutricional con IA y sincronización en tiempo real.

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VPS administrado con IA
MXN104.99/mes
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32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Norish

Norish es una aplicación moderna de gestión de recetas, diseñada pensando en el hogar, para familias y situaciones de vida compartida. Importa recetas directamente desde URLs, YouTube Shorts, Instagram Reels, videos de TikTok y capturas de pantalla de imágenes, eliminando el trabajo de transcripción manual que requieren otros gestores de recetas. El análisis nutricional y la detección de alergias impulsados por IA se ejecutan automáticamente en cada receta importada, y los cambios se sincronizan en tiempo real en todos los dispositivos del hogar a través de Redis.

A diferencia de los servicios de recetas en la nube que monetizan tus datos y limitan la exportación, Norish es completamente autoalojado bajo AGPL-3.0, manteniendo cada receta, lista de compras y plan de comidas en una infraestructura que tú controlas, sin tarifas por hogar ni niveles de suscripción.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Norish

Importación de recetas de redes sociales

Importa recetas desde cualquier URL, videos de YouTube Shorts, Instagram Reels o TikTok usando un navegador sin interfaz gráfica — no se necesita transcripción manual.

Análisis nutricional con IA

Generar automáticamente información nutricional y detectar alérgenos en recetas importadas para que los miembros del hogar con necesidades dietéticas siempre tengan datos precisos.

Sincronización del hogar en tiempo real

Los cambios en las recetas, las actualizaciones de la lista de compras y las ediciones del plan de comidas se propagan instantáneamente a cada dispositivo en el hogar sin una actualización manual.

Listas de compras compartidas

Cree listas de compras para el hogar directamente desde recetas y planes de comidas seleccionados, con los artículos organizados para una compra eficiente.

Planificador de comidas CalDAV

Sincroniza tu calendario de planes de comidas con cualquier aplicación compatible con CalDAV para que las comidas planificadas aparezcan junto con tus citas y recordatorios.

¿Por qué ejecutar Norish en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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Garantía de reembolso de 30 días

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