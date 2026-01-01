NocoBase es una plataforma de código abierto sin código/de bajo código, centrada en la escalabilidad, que combina una interfaz visual con una arquitectura basada en complementos para que tanto los desarrolladores ciudadanos como los ingenieros puedan colaborar eficazmente. Su motor de modelado de datos, su constructor de interfaz de usuario de arrastrar y soltar y sus herramientas de automatización de flujos de trabajo cubren todo, desde aplicaciones CRUD sencillas hasta aplicaciones empresariales complejas multiarrendatario.

Alojar NocoBase en tu propio VPS elimina los precios por usuario, mantiene los datos empresariales sensibles en tu propia infraestructura y otorga a los equipos de desarrollo la libertad de instalar complementos personalizados e integrarse con sistemas internos sin restricciones de ningún proveedor.