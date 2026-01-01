Sonatype Nexus Repository Manager es el repositorio de artefactos estÃ¡ndar de la industria para almacenar, organizar y distribuir artefactos de compilaciÃ³n en todos los formatos de paquete principales. Sirve como un cachÃ© proxy universal para Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub y docenas de otros registros, reduciendo drÃ¡sticamente las descargas externas y acelerando las compilaciones.

Alojar Nexus en tu propio VPS te da control total sobre el almacenamiento de artefactos, las polÃ­ticas de acceso y el escaneo de seguridad. Los equipos obtienen una Ãºnica fuente de verdad para todas las dependencias â€”pÃºblicas y privadasâ€” sin precios por asiento ni lÃ­mites de almacenamiento en la nube.