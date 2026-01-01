Despliega Nexus Repository Manager con un solo clic.
Administrador universal de repositorios de artefactos compatible con Maven, npm, Docker, PyPI y mÃ¡s.
Elige un plan VPS para Nexus Repository Manager
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Nexus Repository Manager
Sonatype Nexus Repository Manager es el repositorio de artefactos estÃ¡ndar de la industria para almacenar, organizar y distribuir artefactos de compilaciÃ³n en todos los formatos de paquete principales. Sirve como un cachÃ© proxy universal para Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub y docenas de otros registros, reduciendo drÃ¡sticamente las descargas externas y acelerando las compilaciones.
Alojar Nexus en tu propio VPS te da control total sobre el almacenamiento de artefactos, las polÃticas de acceso y el escaneo de seguridad. Los equipos obtienen una Ãºnica fuente de verdad para todas las dependencias â€”pÃºblicas y privadasâ€” sin precios por asiento ni lÃmites de almacenamiento en la nube.
Funciones clave de Nexus Repository Manager
Soporte de formato universal
Aloje y use como proxy Maven, npm, NuGet, PyPI, Docker, Helm, Go, y muchos mÃ¡s formatos desde una sola instancia.
Proxy y cachÃ©
Almacene en cachÃ© los artefactos remotos localmente para que las compilaciones nunca fallen debido a que un registro ascendente es lento o no estÃ¡ disponible.
Repositorios privados
Publicar bibliotecas propietarias e imÃ¡genes de Docker en repositorios privados alojados con control de acceso granular.
BÃºsqueda de componentes
La bÃºsqueda de texto completo en todos los repositorios permite a los desarrolladores encontrar rÃ¡pidamente versiones especÃficas de artefactos y sus metadatos.
Acceso basado en roles
Define privilegios granulares por repositorio para que los equipos solo vean y publiquen en los repositorios que les pertenecen.
Â¿Por quÃ© ejecutar Nexus Repository Manager en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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