Implementa Nexterm con instalaciĆ³n en un solo clic.
GestiĆ³n de servidores de cĆ³digo abierto para conexiones SSH, VNC y RDP, accesible completamente desde tu navegador.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Nexterm
Nexterm es una plataforma de gestiĆ³n de servidores de cĆ³digo abierto que consolida sesiones de terminal SSH, escritorios VNC y conexiones RDP en una Ćŗnica interfaz accesible desde el navegador. A diferencia de las herramientas de acceso remoto tradicionales que requieren un cliente local, Nexterm se ejecuta en tu VPS y te proporciona un centro de conexiĆ³n completo accesible desde cualquier dispositivo con un navegador.
Alojar Nexterm en tu propio VPS significa que tus credenciales de servidor y datos de sesiĆ³n nunca abandonan tu infraestructura. El gestor de archivos SFTP integrado, la grabaciĆ³n de sesiones, la monitorizaciĆ³n y el soporte para organizaciones y 2FA lo convierten en un reemplazo prĆ”ctico para manejar mĆŗltiples clientes SSH, visores VNC y herramientas RDP.
Funciones clave de Nexterm
SSH, VNC y RDP
Administra terminales SSH, escritorios VNC y sesiones RDP desde una sola pestaĆ±a del navegador ā no se requiere instalaciĆ³n de cliente local en ningĆŗn dispositivo.
SFTP administrador de archivos
Navegue, cargue y descargue archivos en servidores remotos a travĆ©s de una interfaz SFTP integrada sin necesidad de un cliente FTP separado.
GrabaciĆ³n de sesiĆ³n
Grabe y reproduzca sesiones de terminal y de escritorio para auditorĆas, revisiĆ³n en equipo o para solucionar problemas de cambios anteriores.
AutenticaciĆ³n de dos factores
Proteja el acceso a todos sus servidores con 2FA y OIDC SSO, asegurando que solo los usuarios autorizados puedan abrir conexiones.
Organizaciones multiusuario
Divida los servidores y las credenciales en organizaciones para que los equipos puedan compartir el acceso sin exponer infraestructura no relacionada.
ĀæPor quĆ© ejecutar Nexterm en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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