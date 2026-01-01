Implementar Nueva API en una instalación de un solo clic.
Pasarela LLM unificada para gestionar múltiples proveedores de IA con seguimiento de uso, control de acceso y balanceo de carga.
Elige un plan VPS para New API
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con New API
New API es una pasarela LLM de código abierto que proporciona un único punto de acceso para OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini y docenas de otros proveedores de IA. Centraliza la gestión de claves de API, aplica cuotas de uso, rastrea los costos por usuario o equipo, y permite la conmutación por error y el equilibrio de carga entre proveedores, todo a través de un panel web.
Alojar New API en tu VPS mantiene las credenciales de IA sensibles y los datos de uso bajo tu control, elimina las tarifas de pasarela por solicitud y te da la flexibilidad de añadir o cambiar proveedores sin modificar el código de tu aplicación.
Funciones clave de New API
Portal Unificado de Proveedores
Enruta las solicitudes a OpenAI, Claude, Gemini y otros LLM a través de un único punto final, cambiando de proveedores sin modificar el código de tu aplicación.
Seguimiento de Uso y Cuotas
Monitorea el consumo de tokens y los costos por usuario, equipo o proyecto, y establece límites estrictos para evitar gastos inesperados en IA en toda tu organización.
Balanceo de carga y conmutación por error
Distribuye las solicitudes a través de múltiples canales de proveedores y recurre automáticamente a alternativas cuando un proveedor no esté disponible, maximizando el tiempo de actividad.
Control de acceso basado en tokens
Genere tokens de API para equipos y aplicaciones sin exponer sus credenciales de proveedor reales, manteniendo los secretos centralizados y revocables en cualquier momento.
Panel de control web
Administre canales, usuarios y cuotas a través de una interfaz web integrada con registros de uso en tiempo real y análisis de consumo.
¿Por qué ejecutar New API en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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