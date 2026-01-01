NATS es un sistema de mensajería ligero y de código abierto, diseñado para arquitecturas nativas de la nube. Ofrece mensajería de publicación-suscripción, solicitud-respuesta y grupos de cola en menos de un milisegundo, con una huella mínima: el binario del servidor ocupa menos de 20 MB y no requiere dependencias externas. NATS gestiona millones de mensajes por segundo, lo que lo convierte en uno de los brokers de mensajes más rápidos disponibles.

JetStream, la capa de persistencia integrada de NATS, añade flujos duraderos, reproducción y entrega exactamente una vez sin necesidad de un servicio de cola o base de datos independiente. Alojar NATS en tu propio VPS te da control total sobre la localidad de los datos, elimina las tarifas de la nube por mensaje y sitúa tu bus de mensajes lo más cerca posible de tus servicios para una latencia mínima.