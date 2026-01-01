Implementa NATS con un solo clic.
Sistema de mensajería nativo de la nube y de alto rendimiento con latencia de sub-milisegundos para microservicios, IoT y aplicaciones distribuidas.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con NATS
NATS es un sistema de mensajería ligero y de código abierto, diseñado para arquitecturas nativas de la nube. Ofrece mensajería de publicación-suscripción, solicitud-respuesta y grupos de cola en menos de un milisegundo, con una huella mínima: el binario del servidor ocupa menos de 20 MB y no requiere dependencias externas. NATS gestiona millones de mensajes por segundo, lo que lo convierte en uno de los brokers de mensajes más rápidos disponibles.
JetStream, la capa de persistencia integrada de NATS, añade flujos duraderos, reproducción y entrega exactamente una vez sin necesidad de un servicio de cola o base de datos independiente. Alojar NATS en tu propio VPS te da control total sobre la localidad de los datos, elimina las tarifas de la nube por mensaje y sitúa tu bus de mensajes lo más cerca posible de tus servicios para una latencia mínima.
Funciones clave de NATS
Mensajería Pub/Sub
Transmita mensajes a cualquier número de suscriptores instantáneamente con enrutamiento basado en temas y suscripciones con comodines para una distribución flexible de mensajes.
JetStream persistencia
Persistir, reproducir y procesar mensajes con flujos y consumidores duraderos — añadiendo entrega exactamente una vez e historial de mensajes sin infraestructura adicional.
Patrón de Solicitud-Respuesta
Construya RPC de estilo síncrono sobre mensajería asíncrona con solicitud-respuesta integrada, lo que permite llamadas de servicio a servicio con manejo automático de tiempos de espera.
Grupos de cola
Distribuye el trabajo entre consumidores escalados horizontalmente utilizando grupos de colas: NATS equilibra automáticamente la carga de mensajes entre todos los miembros de un grupo.
Agrupamiento integrado
Forme un clúster tolerante a fallos a través de múltiples nodos con descubrimiento automático de rutas y replicación JetStream basada en RAFT para alta disponibilidad.
Monitoreo HTTP
Consulta el estado del servidor, las estadísticas de conexión, las métricas de JetStream y los datos de suscripción a través del punto de monitoreo integrado en el puerto 8222.
¿Por qué ejecutar NATS en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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