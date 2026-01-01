Nango es una capa de infraestructura de código abierto para conectarse a APIs externas. En lugar de escribir flujos de OAuth personalizados, lógica de actualización de tokens y manejo de límites de tasa para cada servicio, Nango lo gestiona todo a través de un único backend unificado. Los desarrolladores configuran las integraciones una vez y acceden a cualquier servicio compatible a través del proxy transparente de Nango, con soporte integrado para más de 300 APIs, incluyendo Salesforce, GitHub, Slack, Stripe y Notion.

Alojar Nango en tu propio VPS mantiene las concesiones de OAuth y los tokens de API de tus clientes en una infraestructura que tú controlas. Ningún servicio de terceros maneja las credenciales de tus usuarios; todo se cifra en reposo con una clave de tu propiedad y se almacena en una base de datos PostgreSQL que se ejecuta junto al servidor.