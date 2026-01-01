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Todo lo que puedes crear con Mylar3

Mylar3 es la bifurcación de Python 3 de Mylar, mantenida activamente, un descargador de cómics automatizado y gestor de biblioteca que monitoriza series, pone en cola nuevos números a medida que se publican, entrega las descargas a tu cliente existente y post-procesa los archivos CBR/CBZ resultantes en una biblioteca limpia. Se comunica con SABnzbd, NZBGet y una amplia gama de clientes de torrent, incluyendo qBittorrent, Transmission, Deluge y rTorrent.

Alojar Mylar3 en tu propio VPS mantiene tu lista de lectura, cola de seguimiento y credenciales de cliente de descarga dentro de tu infraestructura en lugar de un servicio SaaS. Combinado con un lector de cómics como Komga o Kavita, la implementación se convierte en una pila personal estilo Plex para cómics, recuperando automáticamente nuevos números en una biblioteca que los lectores móviles y de escritorio pueden consumir desde cualquier lugar.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Mylar3

Listas de seguimiento de series

Sigue series en curso, números individuales, arcos argumentales y one-shots para que los nuevos lanzamientos se pongan en cola automáticamente en el momento en que estén disponibles.

NZB y clientes de torrent

Entrega las descargas a SABnzbd, NZBGet, qBittorrent, Transmission, Deluge, rTorrent y otros clientes a través de sus APIs estándar.

Integraciones de indexador

Buscar en indexadores Newznab/Torznab, proveedores DDL públicos y fuentes RSS configurables para encontrar cada elemento rastreado.

Postprocesamiento de la biblioteca

Renombra, mueve y etiqueta los archivos descargados en una estructura de carpetas limpia (CBR/CBZ) adecuada para Komga, Kavita, ComicRack y otros.

Metadatos de ComicVine

Extrae la portada, la numeración de los ejemplares y los metadatos del editor de ComicVine para que la biblioteca se mantenga consistente y bien etiquetada.

Programador de fondo

Ejecuta verificaciones programadas continuas para nuevos problemas, relleno pendiente y renombrado de trabajos para que la biblioteca se actualice sin intervención manual.

¿Por qué ejecutar Mylar3 en Hostinger?

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Maxim Shishkin
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