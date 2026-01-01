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Plataforma de agentes gestionados de código abierto que convierte a los agentes de IA programadores en compañeros de equipo a los que puedes asignar trabajo.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Multica

Multica es una plataforma de agentes gestionados de código abierto que te permite tratar a los agentes de IA de codificación como compañeros de equipo en lugar de sesiones de chat puntuales. Asigna tareas a agentes específicos, observa su progreso en tiempo real y crea una biblioteca de habilidades reutilizable que se acumula con el tiempo a medida que tu equipo trabaja en conjunto. Es compatible con cualquier CLI de agente instalado localmente — Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini y otros — a través de un demonio ligero que conecta tus máquinas de vuelta al servidor central.

Alojar Multica en tu VPS mantiene cada tarea, cambio de código y credencial de integración dentro de tu propia infraestructura, sin tarifas por puesto y sin telemetría de agentes de terceros. PostgreSQL con pgvector se envía preconfigurado, por lo que la plataforma está lista para producción desde el primer arranque.

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Funciones clave de Multica

Soporte multiagente

Conecta Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini y otras CLI de agentes de codificación a través de un único panel de control.

Demonio de ejecución local

Un demonio ligero se ejecuta en sus propias máquinas para que los agentes se ejecuten contra el espacio de trabajo real y las credenciales que ya tiene.

Asignación y seguimiento de tareas

Asigna el trabajo a agentes específicos y sigue el progreso, los resultados y las decisiones en tiempo real sin consultar los hilos de chat.

Biblioteca de habilidades reutilizables

Registra las habilidades de los agentes una vez y vuelve a aplicarlas en todos los espacios de trabajo y entre los compañeros de equipo para que la capacidad se potencie con el tiempo.

Automatización de webhooks

Active flujos de trabajo de agentes desde GitHub, Lark o cualquier servicio externo a través de manejadores de webhook de piloto automático integrados.

Propiedad de los datos autoalojados

Todas las tareas, cambios de código y credenciales de integración permanecen en tu VPS sin telemetría y sin precios por asiento.

¿Por qué ejecutar Multica en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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