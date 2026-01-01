Multi-Scrobbler conecta cada lugar donde escuchas música con cada servicio que la rastrea. En lugar de depender del scrobbling integrado de cada aplicación de música —el cual está completamente ausente en Plex y Jellyfin, y fragmentado entre YouTube Music, Deezer y los clientes de Subsonic— Multi-Scrobbler centraliza cada reproducción en una sola tubería. Soporta más de 25 fuentes y reenvía las escuchas a Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito y otros destinos simultáneamente.

El autoalojamiento en tu VPS mantiene el scrobbler funcionando 24/7 junto a tus otros servicios multimedia, con URLs de devolución de llamada OAuth públicas a las que Spotify y Last.fm pueden acceder. El panel web muestra las escuchas en vivo, estadísticas por fuente y registros detallados sin exponer tu historial de escuchas a un SaaS de terceros.