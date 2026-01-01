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Servidor de música Python extensible que transmite desde archivos locales, Spotify, SoundCloud, TuneIn y más a través de una interfaz de navegador.

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Todo lo que puedes crear con Mopidy

Mopidy es un servidor de música extensible escrito en Python que conecta docenas de fuentes de audio detrás de una única cola de reproducción. Con las extensiones adecuadas instaladas, puede transmitir archivos locales junto con Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcasts y radio por Internet, mientras los expone a través de las API de MPD, HTTP y JSON-RPC para que cualquier cliente MPD o interfaz web pueda gestionar la misma biblioteca.

Esta plantilla agrupa Mopidy junto con la popular interfaz web Iris, ofreciéndote una interfaz basada en navegador para explorar bibliotecas, crear colas y gestionar listas de reproducción desde cualquier dispositivo. Alojar Mopidy en un VPS mantiene tus fuentes de música agregadas detrás de un único punto final privado sin tarifas de suscripción por fuente, más allá de los proveedores de origen que ya utilizas.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Mopidy

Frontend web de Iris

La extensión Iris incluida ofrece una interfaz de usuario de navegador pulida para navegar por las fuentes, poner en cola las pistas y gestionar listas de reproducción desde el escritorio o el móvil.

Reproducción de múltiples fuentes

Instala extensiones para fusionar Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcasts y archivos locales en una cola unificada.

Soporte de protocolo MPD

Utiliza el protocolo Music Player Daemon en el puerto 6600 para que cualquier cliente MPD como ncmpcpp, M.A.L.P. o Cantata pueda controlar la reproducción.

Extensiones instalables con Pip

Agrega nuevas fuentes durante el despliegue a través de la variable PIP_PACKAGES sin reconstruir la imagen o editar los archivos de configuración.

API HTTP de JSON-RPC

La API completa de HTTP y WebSocket le permite construir controladores personalizados, asistentes de voz o activadores de automatización del hogar alrededor del mismo motor.

Snapcast listo

La tubería de audio predeterminada escribe en un FIFO de Snapcast para que puedas superponer una reproducción sincronizada multi-habitación cuando la necesites.

¿Por qué ejecutar Mopidy en Hostinger?

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