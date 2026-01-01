Mopidy es un servidor de música extensible escrito en Python que conecta docenas de fuentes de audio detrás de una única cola de reproducción. Con las extensiones adecuadas instaladas, puede transmitir archivos locales junto con Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcasts y radio por Internet, mientras los expone a través de las API de MPD, HTTP y JSON-RPC para que cualquier cliente MPD o interfaz web pueda gestionar la misma biblioteca.

Esta plantilla agrupa Mopidy junto con la popular interfaz web Iris, ofreciéndote una interfaz basada en navegador para explorar bibliotecas, crear colas y gestionar listas de reproducción desde cualquier dispositivo. Alojar Mopidy en un VPS mantiene tus fuentes de música agregadas detrás de un único punto final privado sin tarifas de suscripción por fuente, más allá de los proveedores de origen que ya utilizas.