Moodist es un mezclador de sonido ambiental de cÃ³digo abierto que te permite superponer paisajes sonoros seleccionados para crear el ambiente de audio perfecto para la concentraciÃ³n, la relajaciÃ³n o el trabajo creativo. Con 84 sonidos cuidadosamente seleccionados â€”desde el ambiente de lluvia y bosque hasta el ruido de cafeterÃ­a y variantes de ruido blancoâ€”, puedes crear mezclas personalizadas adaptadas a tu estado de Ã¡nimo o tarea y guardarlas como preajustes para volver a aplicarlas mÃ¡s tarde.

MÃ¡s allÃ¡ de la mezcla de sonidos, Moodist incluye un conjunto de herramientas de productividad directamente en la interfaz: un temporizador Pomodoro, un temporizador de cuenta regresiva, ejercicios de respiraciÃ³n, una lista de tareas y un bloc de notas. Las mezclas se pueden compartir a travÃ©s de una URL para que colegas o amigos puedan sintonizar el mismo paisaje sonoro. El autoalojamiento te proporciona una instancia privada y siempre disponible en tu propio VPS sin depender de un servicio de terceros.