Implementa Moodist con una instalaciÃ³n de un solo clic.
Mezclador de sonidos ambientales de cÃ³digo abierto con 84 paisajes sonoros seleccionados y herramientas de productividad integradas para la concentraciÃ³n y la relajaciÃ³n.
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Todo lo que puedes crear con Moodist
Moodist es un mezclador de sonido ambiental de cÃ³digo abierto que te permite superponer paisajes sonoros seleccionados para crear el ambiente de audio perfecto para la concentraciÃ³n, la relajaciÃ³n o el trabajo creativo. Con 84 sonidos cuidadosamente seleccionados â€”desde el ambiente de lluvia y bosque hasta el ruido de cafeterÃa y variantes de ruido blancoâ€”, puedes crear mezclas personalizadas adaptadas a tu estado de Ã¡nimo o tarea y guardarlas como preajustes para volver a aplicarlas mÃ¡s tarde.
MÃ¡s allÃ¡ de la mezcla de sonidos, Moodist incluye un conjunto de herramientas de productividad directamente en la interfaz: un temporizador Pomodoro, un temporizador de cuenta regresiva, ejercicios de respiraciÃ³n, una lista de tareas y un bloc de notas. Las mezclas se pueden compartir a travÃ©s de una URL para que colegas o amigos puedan sintonizar el mismo paisaje sonoro. El autoalojamiento te proporciona una instancia privada y siempre disponible en tu propio VPS sin depender de un servicio de terceros.
Funciones clave de Moodist
Mezcla de sonido en capas
Combine mÃºltiples sonidos ambientales simultÃ¡neamente y ajuste los niveles de volumen individuales para crear un paisaje sonoro personalizado.
Suite de productividad
El temporizador Pomodoro, el temporizador de cuenta regresiva, los ejercicios de respiraciÃ³n, la lista de tareas y el bloc de notas estÃ¡n todos integrados en la misma interfaz â€” no se necesitan aplicaciones separadas.
Mezclas compartibles
Exporta tu paisaje sonoro actual como una URL para que tus compaÃ±eros de equipo o amigos puedan cargar y escuchar al instante la misma mezcla.
GestiÃ³n de preajustes
Guarda, nombra y recarga tus paisajes sonoros favoritos para que puedas volver al ambiente adecuado con un solo clic.
App web progresiva
Instala Moodist en tu pantalla de inicio para acceso sin conexiÃ³n y una experiencia de aplicaciÃ³n nativa tanto en dispositivos de escritorio como mÃ³viles.
Â¿Por quÃ© ejecutar Moodist en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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