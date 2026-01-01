Implementa Monica con una instalación de un solo clic.
Gestor de relaciones personales de código abierto para el seguimiento de contactos, conversaciones y eventos de la vida de forma privada.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Monica
Monica es un sistema de gestión de relaciones personales de código abierto, construido con Laravel, que te ayuda a recordar todo lo importante sobre las personas en tu vida. Documenta contactos, conversaciones, cumpleaños, ideas de regalos, deudas y eventos de la vida en una única interfaz privada disponible en 27 idiomas. A diferencia de las redes sociales y los gestores de contactos en la nube, Monica está diseñado para autoalojamiento, por lo que tus datos más personales nunca abandonan tu infraestructura.
Debido a que Monica almacena detalles de relaciones que nunca confiarías a una plataforma comercial —historial de salud familiar, conversaciones privadas, preferencias personales—, ejecutarlo en tu propio VPS garantiza una soberanía de datos completa, sin publicidad, sin seguimiento de comportamiento y sin acceso de terceros a tu información.
Funciones clave de Monica
Registro de Contactos
Registra cada conversación, actividad e interacción con un contacto junto con notas y recordatorios para que nada importante se olvide.
Recordatorios de Cumpleaños y Eventos
Configura recordatorios por correo electrónico para cumpleaños, aniversarios y eventos personalizados para que nunca te pierdas una fecha importante en una relación.
Seguimiento de Regalos y Deudas
Registra ideas de regalos y regalos anteriores por contacto, y lleva un registro de deudas y préstamos informales para mantener las relaciones libres de ambigüedad financiera.
Mapeo de relaciones
Define relaciones entre contactos y construye árboles genealógicos para entender y documentar las conexiones entre las personas que conoces.
Control total de la privacidad
Todos los datos permanecen en tu VPS sin acceso de terceros, sin perfilado publicitario y con control total sobre las copias de seguridad y las exportaciones.
¿Por qué ejecutar Monica en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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