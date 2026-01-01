Despliega MistServer con instalación de un solo clic.
Kit de herramientas multimedia de código abierto y con todas las funciones para crear y ofrecer aplicaciones estables de streaming por internet a gran escala.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con MistServer
MistServer es un kit de herramientas de medios de transmisión de código abierto y con todas las funciones, diseñado para construir aplicaciones de transmisión por internet. Soporta una amplia gama de protocolos de entrada y salida — incluyendo RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT y RTSP — lo que le permite ingerir, procesar y entregar medios a cualquier reproductor o dispositivo. Una interfaz de usuario web integrada en el puerto 4242 proporciona una configuración completa del servidor, gestión de transmisiones y monitoreo en tiempo real sin herramientas adicionales.
Diseñado para desarrolladores que construyen aplicaciones de transmisión over-the-top (OTT), MistServer es ligero, modular y de uso gratuito para cualquier propósito, incluido el comercial. El autoalojamiento en su VPS le brinda control total sobre su infraestructura de transmisión sin tarifas por espectador ni dependencias de terceros.
Funciones clave de MistServer
Compatibilidad multiprotocolo
Ingiere y entrega transmisiones a través de RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT y RTSP desde un solo servidor sin configuración de plugins.
Configuración basada en la web
Configure flujos, administre entradas y monitoree el rendimiento del servidor desde la interfaz web integrada sin acceso a la línea de comandos.
Transmisión de baja latencia
Las opciones de salida de SRT y WebRTC permiten la transmisión con latencia de subsegundo para eventos en vivo y aplicaciones interactivas.
Aplicación OTT Lista
Diseñado para desarrolladores que construyen plataformas de streaming OTT, MistServer se encarga de la capa de entrega de medios para que puedas concentrarte en tu aplicación.
Arquitectura Modular
Elimine los binarios de protocolo no utilizados para reducir la huella del servidor, manteniendo solo los protocolos de transmisión que su aplicación requiere.
¿Por qué ejecutar MistServer en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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