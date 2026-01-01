MistServer es un kit de herramientas de medios de transmisión de código abierto y con todas las funciones, diseñado para construir aplicaciones de transmisión por internet. Soporta una amplia gama de protocolos de entrada y salida — incluyendo RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT y RTSP — lo que le permite ingerir, procesar y entregar medios a cualquier reproductor o dispositivo. Una interfaz de usuario web integrada en el puerto 4242 proporciona una configuración completa del servidor, gestión de transmisiones y monitoreo en tiempo real sin herramientas adicionales.

Diseñado para desarrolladores que construyen aplicaciones de transmisión over-the-top (OTT), MistServer es ligero, modular y de uso gratuito para cualquier propósito, incluido el comercial. El autoalojamiento en su VPS le brinda control total sobre su infraestructura de transmisión sin tarifas por espectador ni dependencias de terceros.