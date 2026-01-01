MicroRealEstate es una aplicaciÃ³n de gestiÃ³n de propiedades de cÃ³digo abierto, diseÃ±ada especÃ­ficamente para propietarios independientes y pequeÃ±os equipos inmobiliarios. Consolida los registros de inquilinos, contratos de arrendamiento, seguimiento de alquileres y generaciÃ³n de documentos en un Ãºnico espacio de trabajo autoalojado, eliminando las tarifas por unidad y las desventajas de compartir datos de los SaaS comerciales de gestiÃ³n de propiedades.

Alojar MicroRealEstate en tu propio VPS mantiene la informaciÃ³n sensible de los inquilinos, los contratos de arrendamiento y el historial de pagos bajo tu control total. La arquitectura de microservicios separa claramente el portal del propietario, el portal del inquilino, el generador de documentos y el servicio de correo electrÃ³nico, lo que facilita la gestiÃ³n de alquileres a cualquier escala sin costos de software recurrentes.