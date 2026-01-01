Implementa MicroRealEstate con instalaciÃ³n en un solo clic.
AdministraciÃ³n de propiedades de renta de cÃ³digo abierto para propietarios: contratos de arrendamiento, rentas, inquilinos y almacenamiento de documentos en una plataforma autoalojada.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con MicroRealEstate
MicroRealEstate es una aplicaciÃ³n de gestiÃ³n de propiedades de cÃ³digo abierto, diseÃ±ada especÃficamente para propietarios independientes y pequeÃ±os equipos inmobiliarios. Consolida los registros de inquilinos, contratos de arrendamiento, seguimiento de alquileres y generaciÃ³n de documentos en un Ãºnico espacio de trabajo autoalojado, eliminando las tarifas por unidad y las desventajas de compartir datos de los SaaS comerciales de gestiÃ³n de propiedades.
Alojar MicroRealEstate en tu propio VPS mantiene la informaciÃ³n sensible de los inquilinos, los contratos de arrendamiento y el historial de pagos bajo tu control total. La arquitectura de microservicios separa claramente el portal del propietario, el portal del inquilino, el generador de documentos y el servicio de correo electrÃ³nico, lo que facilita la gestiÃ³n de alquileres a cualquier escala sin costos de software recurrentes.
Funciones clave de MicroRealEstate
GestiÃ³n de arrendamiento
Genera contratos de arrendamiento a partir de plantillas personalizables y almacena cada contrato, enmienda y documento vinculado a cada arrendamiento en un solo lugar.
Seguimiento de pagos de renta
Registre los pagos entrantes y monitoree los saldos vencidos en cada unidad, con generaciÃ³n automÃ¡tica de avisos y recibos para los inquilinos.
Portal del inquilino
Interfaz dedicada para inquilinos que les permite revisar su contrato de arrendamiento, ver su historial de pagos y descargar recibos sin contactar al propietario.
Documentos personalizados
Redacta avisos, cartas y anuncios a partir de plantillas reutilizables para que la comunicaciÃ³n con los inquilinos se mantenga consistente y profesional.
ColaboraciÃ³n en equipo
Invita a colaboradores para compartir la carga de trabajo de gestiÃ³n de propiedades, haciendo que la plataforma sea adecuada tanto para propietarios independientes como para negocios inmobiliarios.
Notificaciones de correo
Conecta SMTP, Mailgun o Gmail para enviar recibos, avisos masivos e invitaciones a inquilinos directamente desde la aplicaciÃ³n.
Â¿Por quÃ© ejecutar MicroRealEstate en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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