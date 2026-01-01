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AdministraciÃ³n de propiedades de renta de cÃ³digo abierto para propietarios: contratos de arrendamiento, rentas, inquilinos y almacenamiento de documentos en una plataforma autoalojada.

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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con MicroRealEstate

MicroRealEstate es una aplicaciÃ³n de gestiÃ³n de propiedades de cÃ³digo abierto, diseÃ±ada especÃ­ficamente para propietarios independientes y pequeÃ±os equipos inmobiliarios. Consolida los registros de inquilinos, contratos de arrendamiento, seguimiento de alquileres y generaciÃ³n de documentos en un Ãºnico espacio de trabajo autoalojado, eliminando las tarifas por unidad y las desventajas de compartir datos de los SaaS comerciales de gestiÃ³n de propiedades.

Alojar MicroRealEstate en tu propio VPS mantiene la informaciÃ³n sensible de los inquilinos, los contratos de arrendamiento y el historial de pagos bajo tu control total. La arquitectura de microservicios separa claramente el portal del propietario, el portal del inquilino, el generador de documentos y el servicio de correo electrÃ³nico, lo que facilita la gestiÃ³n de alquileres a cualquier escala sin costos de software recurrentes.

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Funciones clave de MicroRealEstate

GestiÃ³n de arrendamiento

Genera contratos de arrendamiento a partir de plantillas personalizables y almacena cada contrato, enmienda y documento vinculado a cada arrendamiento en un solo lugar.

Seguimiento de pagos de renta

Registre los pagos entrantes y monitoree los saldos vencidos en cada unidad, con generaciÃ³n automÃ¡tica de avisos y recibos para los inquilinos.

Portal del inquilino

Interfaz dedicada para inquilinos que les permite revisar su contrato de arrendamiento, ver su historial de pagos y descargar recibos sin contactar al propietario.

Documentos personalizados

Redacta avisos, cartas y anuncios a partir de plantillas reutilizables para que la comunicaciÃ³n con los inquilinos se mantenga consistente y profesional.

ColaboraciÃ³n en equipo

Invita a colaboradores para compartir la carga de trabajo de gestiÃ³n de propiedades, haciendo que la plataforma sea adecuada tanto para propietarios independientes como para negocios inmobiliarios.

Notificaciones de correo

Conecta SMTP, Mailgun o Gmail para enviar recibos, avisos masivos e invitaciones a inquilinos directamente desde la aplicaciÃ³n.

Â¿Por quÃ© ejecutar MicroRealEstate en Hostinger?

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Noel
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Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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