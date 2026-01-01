Microcks es una plataforma de cĆ³digo abierto, nativa de la nube, para simular y probar APIs a travĆ©s de cada protocolo principal ā REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP y AsyncAPI. En lugar de mantener stubs escritos a mano, los equipos importan sus contratos de API existentes y Microcks genera automĆ”ticamente simulaciones realistas que reflejan el comportamiento real del servicio, acelerando el desarrollo sin esperar a los equipos de backend.

Como un proyecto en incubaciĆ³n de la CNCF, Microcks estĆ” diseĆ±ado para la integraciĆ³n CI/CD y se adapta naturalmente a los pipelines de DevOps. El autoalojamiento en tu propio VPS te da control total sobre tus datos de prueba de API, elimina las dependencias externas de SaaS y te permite simular servicios internos a los que las plataformas de prueba en la nube nunca pueden llegar.